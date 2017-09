Entrevista a la Presidenta de la Junta de Peñas

María Cortés decidirá después de estas fiestas si continúa al frente de la Junta de Peñas con la presentación de una junta voluntaria. La experiencia al frente de este colectivo ha sido muy positiva y ha valorado mucho el apoyo de peñistas y el buen trabajo realizado por la junta directiva.

-La Rambla: Tras los atentados este año se tomarán algunas medidas extraordinarias de seguridad ¿Cómo afectan a las Peñas? -María Cortés: En principio a las Peñas no les afecta demasiado ya que desde el año pasado estamos aplicando unos proyectos técnicos específicos que ya incluye la seguridad de las peñas como por ejemplo las salidas de emergencia, extintores.

Esos proyectos te indican desde el lugar más adecuado para colocar la cocina, el escenario etc… Está todo más controlado.

En cuanto a la seguridad en general tuvimos una reunión con el alcalde y será en los desfiles en donde se aumente la seguridad.

Se colocarán elementos en las calles principales que impidan físicamente el paso de vehículos. En las peñas ya contamos con elementos como la portalada y el escenario.

No obstante, todas estas medidas se toman como precaución pero no hay motivos para que haya ningún tipo de alarma.

Este año contamos con dos peñas nuevas “Els Flamencs” y “La Rebolica” y dos peñas que han vuelto de excedencia. “El Comerç” y “Rebombori”. Además tenemos una peña que ha pedido excedencia este año que es “Desterrats”.

-L.R.¿De qué salud gozan las Peñas de Sant Joan? -M.C.: Creo que muy buena en las cenas contamos con más participación y en paellas también tuvimos que confeccionar más kits. Además, estos dos actos fueron todo un éxito destacando las paellas en donde este año también hemos celebrado la banyà. Además desde que yo estoy en la junta y que yo recuerde, es el primer año que todas las peñas montan en la calle, no hay ninguna peña en local. Hay 20 peñas y las 20 en calles.

Las nuevas ya nacen en la calle y el Rebombori que siempre ha estado en un local sale por primera vez a la calle. Esto es muy positivo porque el poder montar a la calle supone un gasto mayor, eso significa que las peñas gozan de mejor salud en lo económico, con más socios, más fondos etc… Además las nuevas han cogido buenas calles, por ejemplo “Els Flamencs” montan en la calle del Mar, donde antes montaba la peña Cau qui Cau. “El Rebombori” monta en la calle Francisco Seva, “El Comerç” monta en la Plaza Maisonnave y “La Rebolica” en Jaime I donde tradicionalmente montaba “All i Oli”.

-L.R.: ¿También os encargáis este año de actos de Fiestas? ¿Tenéis alguna novedad? -M.C.:Este año también estamos colaborando con la Comisión y el Ayuntamiento, tanto en organización como en gastos. Como otros años la Junta de Peñas se encarga de la coordinación del desfile de la Entrada de Peñas, Desfile de Disfraces y del Desfile de Carrozas.

Además durante fiestas la Junta de Peñas tiene una novedad que ofrecemos para todo el pueblo un desayuno popular, que tendrá lugar el día 14. La intención es promover la despertà de las 8:30 del día del Cristo.

Otra novedad este año es que el día de la entrada de Peñas, el día 12, habrá megafonía por todo Jaime I y por toda la Avenida de La Rambla. La intención es comenzar con la música a partir de las 22:30 para animar al pueblo y luego a las 23:00 cuando comienza el desfile todos salir con la misma música.

-L.R.: ¿Qué opinas de la falta de arraigo de personas en la Comisión de Fiestas?¿Cuál crees que sería la solución? -M.C.:No sabría decirte cual es el fallo, no sé si la gente acaba quemándose con el tiempo porque no lo he vivido. Se habla de crear una comisión Gestora pero desde mi punto de vista no lo veo factible.

Desde mi punto de vista personal no podría dedicarme a ello porque a parte de las Fiestas yo tengo un trabajo y una vida por lo que no podría sacar unas fiestas desde por la mañana, medio día y por la noche. Requiere mucha dedicación.

-L.R.: Este sería tu segundo y por tanto último año como presidenta de la Junta de Peñas ¿Cuál es tu valoración?¿Repetirías? -M.C.: Mi valoración es muy positiva me gusta mucho el cargo y por ello mi intención es seguir y crear una junta voluntaria con cinco personas para volver a presidir la Junta de Peñas. Tengo respaldo de algunas personas como mi vicepresidenta y el secretario. No obstante, tendríamos que presentarla en noviembre o diciembre por eso también dependerá de como acaben estas fiestas.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas fiestas? -M.C.: Que salga todo bien, que no haya ningún incidente y que todos disfrutemos. Que haya una buena unión entre los peñistas y el resto del pueblo.