Entrevista a la Presidenta Comisión de Fiestas

Olga Lucas: “El nuevo presidente de la Comisión de Fiestas también debería ser o haber sido peñista “

La presidenta de la Comisión de Fiestas presentó su dimisión y la comunicó públicamente en el acto de la Coronación, por motivos profesionales.

-La Rambla: Olga, cuéntanos tu trayectoria al frente de la Comisión de Fiestas -Olga Lucas: Como presidenta este sería mi segundo año pero entré a formar parte de la Comisión de Fiestas en el año 2013. Entré para ayudar en principio pero como no había mucha gente Paco Benítez me propuso ocuparme de las cuentas. Cuando se marchó en junio de 2014 continué con Pilar también como tesorera y tras su dimisión en octubre la concejala, Anaí Carreño inició un proceso de participación para que tras un periodo de tiempo de un equipo de trabajo saliera un nuevo presidente.

Yo no tenía intención de presentarme, más bien me animaron a hacerlo y tras una votación salí ganadora frente a la otra candidatura que era la de Victor Rebollo.

-L.R.: ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? -O.L.: No me arrepiento en ningún momento, la verdad es que he pasado muy buenos momentos al frente de la Comisión pero lo más importante es que he conocido a gente maravillosa. He entablado muy buena relación con otras comisiones de Fiestas del municipio como la Hoguera o las Fiestas de Fabraquer, y también con comisiones de Fiestas de otros municipios como San Vicente del Raspeig o Alicante. La experiencia ha sido muy positiva.

-L.R.: ¿Cuáles han sido los motivos que te han llevado a presentar tu dimisión? -O.L.: El motivo principal ha sido mi situación laboral, ahora estoy fija y trabajo cuarenta horas semanales en turnos de mañana y tarde lo que me impide dedicarme a estas Fiestas todo lo que me gustaría.

La gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás de las Fiestas. Ya que hay que asistir a muchos actos además de toda la cuestión administrativa que hay que resolver, requiere de mucho tiempo. Ha sido tanto el ritmo de trabajo de estos últimos meses que además he tenido problemas de tensión por estrés, según el diagnóstico médico, cuando yo nunca había tenido ese problema. Por eso ahora he decidido para dedicarme a mi trabajo a mi familia y a mi peña que también la tenía muy abandonada.

-L.R.: ¿Continúas trabajando en la Fiesta o ya estás fuera de la Comisión? -O.L.: Continuó como presidente pero ahora de la fiesta se encarga un grupo de trabajo que está funcionando muy bien en donde se encuentra gente muy preparada como Vicente Palomares, Antonio Osma o Paco Senabre entre otros por lo que el éxito de las Fiestas está garantizado. Yo continuó al frente de la Comisión de Fiestas pero los que están llevando realmente el peso del trabajo son ellos. No obstante tienen todo mi apoyo para resolver dudas, dar contactos etc…

-L.R.: ¿Qué condiciones debería tener el próximo presidente de la Comisión de Fiestas? -O. L.: Lo más importante es tener tiempo libre para dedicarle a la Fiesta por otro lado tener ganas de trabajar y que te guste. En mi opinión el nuevo presidente de la Comisión de Fiestas también debería ser o haber sido peñista y no alguien de fuera que no conoce nuestras Fiestas. De este modo sabrá mejor actuar contentando a todos los agentes festeros.