Entrevista a Jaime Albero, Alcalde de Sant Joan d'Alacant

Jaime Albero: “No hay motivos para crear alarma pero tomaremos medidas extraordinarias en materia de seguridad durante estas Fiestas siguiendo el principio de precaución”.

Unas fiestas intensas para el alcalde de Sant Joan Jaime Albero quien, junto a sus compañeras Esther Donate y Eva Delgado cubrirán a la edil de Fiestas Anaí Carreño que está centrada estos días cuidando a su hijo recién nacido.

La Rambla: ¿Cómo se presentan las Fiestas? -Jaime Albero: Este año viviremos unas Fiestas peculiares por varios motivos. En primer lugar la concejala de Fiestas Anaí Carreño se encuentra de baja maternal y está siendo sustituida por la edil Eva Delgado.

No obstante hay que decir que toda la programación de Fiestas ya estaba cerrada y que el equipo actual estamos perfilando flecos y solucionando imprevistos de última hora.

-L.R.: ¿Habrá este año un dispositivo especial de seguridad después de los últimos atentados terroristas? -J.A.: Es un tema que ya hemos hablado con las Peñas y la Comisión de Fiestas . Después de lo ocurrido en Barcelona hemos decidido pedir refuerzo a la Guardia Civil que dispondrá efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia). No hay motivos para crear alarma pero tomaremos medidas extraordinarias en materia de seguridad durante estas Fiestas. Por lo que en momento en donde habrá grandes aglomeraciones de gente como puede ser la entrada de Peñas o los desfiles si que colocaremos elementos que lo que harán es evitar el riesgo, partiendo siempre del principio de precaución.

También hemos mantenido reuniones con Subdelegación de Gobierno para recibir las premisas básicas de cómo reforzar la seguridad durante estos días de Fiesta.

-L.R.: ¿Qué opinas del trabajo realizado hasta la fecha y sobre las criticas vertidas hacia el trabajo de la Comisión por la ausencia este año de Reina adulta? -J.A.: Como alcalde estoy muy contento del trabajo realizado hasta la fecha, porque más allá de exageraciones como “se van a acabar las Fiestas o las tradiciones” que llevamos oyendo por parte de algunas personas desde que entramos a gobernar y hemos tenido fiestas todos los años y han salido muy bien. Está saliendo todo muy bien, se critican accidentes. La chica que iba a ser Reina de las Fiestas estaba presente el día de la Coronación y me expresó su deseo de poder optar el año que viene y le dije que por supuesto tenía las puertas abiertas, los accidentes ocurren.

-L.R.: ¿Y en cuanto al estado de la Comisión de Fiestas y la despedida de su presidenta? -J.A.: Todos los actos hasta ahora están saliendo muy bien, en concreto disfrutamos de un excelente acto de Coronación gracias a un grupo de 25 personas que están ahora mismo trabajando en que nuestras Fiestas sea todo un éxito. Por eso, no es cierto que no haya Comisión, lo que si es cierto es que Olga, su presidenta no puede disponer del tiempo suficiente por cuestiones laborales y no podrá continuar por este motivo aunque ha manifestado que está a nuestra disposición en la medida de sus posibilidades.

Otra persona que también se ha puesto a nuestra disposición ha sido Pilar Baixauli, anterior presidenta de la Comisión de Fiestas, que también dimitió por cuestiones laborales, Paco Senabre, que también fue presidente de la Comisión de Fiestas, Vicente Palomares, que también es una persona que ha estado implicada en todas las Fiestas de este municipio. También contamos con Antonio Osma y Luis Quereda y mucha otra gente.

Es importante destacar a todas estas personas que trabajan de forma altruista por las Fiestas del municipio y que en definitiva conforma la Comisión de Fiesta, un ente independiente que trabaja en coordinación con el Ayuntamiento para organizar los diferentes actos.

-L.R.: ¿Qué palabras dirigirías a la nueva Reina Adriana Gomis Ayllón? -J.A.: Estamos muy orgullos de Adriana. Estamos muy contentos de que la Reina este año sea una niña, y además una niña como Adriana, tan responsable. Nuestro municipio tiene unas fiestas únicas, en todos los municipios hay celebraciones religiosas que son muy parecidas, ofrendas, procesiones etc… Pero son los actos laicos los que diferencian las Fiestas y en las nuestras, el principal acto laico que define nuestras fiestas es el desfile de carrozas el cual está protagonizado por niños y pensado para niños. Por eso que una niña vaya a ser la mayor representantes de nuestras fiestas hace justicia con un colectivo que no siempre tenemos en cuenta.

-L.R.: ¿Vais a reforzar las actividades infantiles en el programa de Fiestas? -J.A.: Sí, sin duda, este año es el año de los niños. Tenemos unos juegos infantiles por las mañanas que creo que nunca en la historia hemos tenido. Además tenemos el concurso de disfraces infantiles y el concurso de carrozas. Que de todo el programa de Fiestas todas las mañanas y dos tardes estén dedicados al público infantil es sintomático de la importancia que tienen los niños en estas Fiestas.

-L.R.: ¿Qué otras novedades podrías destacar? -J.A.: Este año continua el Racó Popular en la Plaza de la Ordana el cual va a estar abierto.

Tendremos actuaciones de orquestas recuperando así el espírituo de la verbena popular. Por las mañanas hemos reforzado la presencia de Bandas de Música, también las actuaciones en los momentos a la mascletà que continua en la Ordana. Tendremos una paella popular el sábado 16 de Septiembre. Por útlimo, como el último día de Fiestas cae en Sábado las Peñas podrán disfrutar de la Fiesta esa noche hasta las 4 de la mañana, como los días anteriores y se les dará unas horas más para desmontar, hasta el medio día del domingo.

-L.R.: ¿Qué me puedes decir del pregonero? -El pregón corre a cargo este año del presidente de las Sociedad Musical “La Paz”, y fue una decisión de la Comisión de Fiestas. Y es una decisión que me llena de satisfacción ya que además de ser un colaborador necesario del Ayuntamiento es un amigo, por lo que estoy encantado.

Además este año no se quejará de dónde colocamos a la banda de música durante el pregón.