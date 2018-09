Ana Isabel Carreño: "Estamos ante unas fiestas históricas por el nuevo cambio de gestión y por la buena organización"

-La Rambla: ¿Cómo valoras el cambio de gestión de las Fiestas que habéis aplicado este año? -Ana Isabel Carreño: La valoración es muy positiva puesto que la Junta de Peñas asumió el reto cuando se les planteó el hecho de que sería interesante un cambio de gestión que para renovar las Fiestas Mayores. No tiene ningún sentido que sea el concejal de turno el que decida qué actos se tienen que realizar y que actos no.

Estoy muy contenta porque no sólo han asumido las riendas de las Fiestas sino que además es que lo están haciendo muy bien, con mucha ilusión con ganas de aportar y de introducir novedades en las Fiestas y nuevos planteamientos a la hora de ejecutar tanto las fiestas que se desarrollan del 12 al 16 de Septiembre como todos los actos previos a ellas, como haber gestionado la totalidad del libro de Fiesta o haber organizado el evento de la Coronación. Por nuestra parte, desde la concejalía continuaremos encargándonos de la parte logística, la parte técnica, la seguridad, los certificados etc… La Junta de Peñas tenía una subvención de 16.000 euros y lo que se ha hecho es asumir la subvención de 50.000 euros que es la parte externa de la Fiesta, aquellas actividades que tienen contacto con el ciudadano, bandas de música, actividades infantiles, concierto, la entrada del Cristo, paella gigante etc… y la gestión logística de las Fiestas, las luces, aseos, sillas, tribunas, pirotecnia, ambulancias nos encargamos desde la concejalía

-L.R.: Dentro de las novedades, ¿Qué opinas de la decisión del cambio de fecha del pregón? -A.I.C.: Creo que la decisión de trasladar la celebración del Pregón de fiesta ha sido magnífica y necesaria. Unificar el concierto de Fiestas, el Pregón y los trajes ha funcionado muy bien, continuaremos apoyando este tipo de propuestas.

La segunda parte de este cambio es que la Alborada también cobrará más protagonismo así como la entrada de Peñas y el momento en el que se da la bienvenida a las Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento por parte de nuestras Reinas, con la ventaja de que ese día terminaremos antes y continuar la Fiesta nocturna en cada peña.

-L.R.: ¿Qué otras novedades encontraremos en el programa de Fiestas? -A.I.C.: Eliminaremos el racó nocturno pero reforzaremos todas las actividades que desarrollamos por la mañana. Además de los juegos infantiles tendremos la celebración de un Gran Prix (sin vaquilla), un encuentro de gigantes y cabezudos. Creo que ha sido muy acertado hacer hincapié en las mañanas para ofrecer actividades no solo a los peñistas sino a todos los vecinos y visitantes que quieran compartir con nosotros estos días, queremos que cada vez participen más ciudadanos. Y así lo entienden también los peñistas que cada vez más sus actividades en las peñas las están abriendo al resto de vecinos.

También hemos reforzado la Fiestas de Disfraces Infantil con una estampida de animales gigantes que van a jugar con ellos en un pasacalles desde el Olivo hasta el Ayuntamiento. Además eliminaremos esa diferenciación entre los niños que compraban el bonofiesta y los que no así que todos los niños que quieran participar podrán hacerlo este año, no me parecía justo. Se trata de pasarlo bien y de que los niños disfruten.

Las visitas a las Peñas se van a intentar concentrar en dos días para que ellas también puedan disfrutar de todas esas actividades.

También mantendremos los conciertos previos a las mascletás que se celebrarán en La Ordana y la comida popular para más de 1500 comensales que se realizará el 14 de septiembre.

Además durante los días de Fiestas un trenecito, ofrecido por la empresa Vectalia, recorrerá las calles del municipio.

-L.R.: ¿Qué papel juega la Comisión de Fiestas ahora? -A.I.C.: Quiero felicitar a la Comisión de Fiestas que también están haciendo un gran trabajo con todo lo que tiene que ver con nuestras representantes, desde trajes, aderezos, y luego todo el año de acompañamiento a todos los eventos, hacen un trabajo excepcional, colaboran y se tiene en cuenta también sus planteamientos.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -A.I.C.: Creo que van a ser unas Fiestas memorables que supondrán un punto de inflexión. Veo a la gente con muchas ganas, hay mucha expectación. Espero que todos las disfruten en armonía, que no ocurra ningún incidente y que nos respete el tiempo.