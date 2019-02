Tus regalos este San Valentín en Sant Joan

8

No, hacerle un regalo en San Valentín a tu pareja no es una ñoñería. Todo lo contrario. De hecho, ir de duro y hacer como que contigo no va la cosa puede pasarte factura. En el Costurero se apuntan a celebrar el amor y en esta ocasión nos proponen dos tipos de regalos. Para los más hogareños han preparado preciosos conjuntos de pijama a muy buen precio. Por otro lado, para los más atrevidos les proponen sorprender a su pareja con sugerentes conjuntos de lencería.

En ambos casos, para esta ocasión obtendrás un 20% de descuento del precio original. No lo dejes escapar.