Tratar al cortometraje con profesionalidad y darle la importancia que se merece son las claves del éxito del Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant

Toni Cristobal (Director General), Antonio Ruzafa (Director Adjunto) y José Martínez (Director Adjunto) son uno y trino en la organización de la XVII edición del Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant. Los tres fueron alumnos del IES García Berlanga, “alma máter” del certamen, y a los tres les une tal pasión por el séptimo arte que dedican buena parte de su tiempo a divulgar y compartir sus conocimientos. Junto a Javier Ballestero, Director del Festival hasta el año pasado, impulsaron hace 6 años la Filmoteca de Sant Joan hasta convertirla en una de las más exitosas de la provincia, referencia para cualquier cinéfilo, y tomaron las riendas del Festival desde el 2012, aumentando su prestigio exponencialmente hasta la fecha, aunque en anteriores ocasiones también participaron en su organización.

× Ampliar Toni Cristobal (Director General) y Antonio Ruzafa (Director Adjunto)

El trabajo realizado en la Filmoteca ha puesto al cine en el lugar que se merece dentro de la programación cultural de Sant Joan d’Alacant. Y la clave del éxito, según explican sus organizadores es tratar al cine con cierto rigor como elemento de estudio.

Esos conceptos son los que este equipo ha trasladado al Festival de Cine de Sant Joan consiguiendo una notariedad no tanto por lo glamuroso sino por la seriedad académica con la que se trata a los trabajos presentados. “En esta edición seguiremos los mismos principios que hemos tenido hasta ahora. Se trata de un festival sin alfombra roja y no solo por motivos presupuestarios sino porque no queremos quitarle protagonismo a los responsables de los cortos, para nosotros ellos son las estrellas. Además siempre contamos con directores y actores de prestigios, de hecho este año en la selección tenemos un corto dirigido por Daniel Sánchez Maruenda y otro por Isabel Coixet”, nos explica Toni Cristobal.

De hecho el FCSJ fue seleccionado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es Festival Colaborador de los Premios Goya y esto hace que muchos cineastas quieran no perderse esta cita una puerta de entrada a la preselección de los Goya.

En palabras de Antonio Ruzafa, “este año la selección ha sido más difícil, ha aumentado mucho la calidad, sobre todo la de los cortos presentados por las escuelas de cine” Pero el comité de selección también ha tenido que trabajar duro para filtrar 34 cortos de cerca de 900 presentados una cifra que ha aumentado exponencialmente desde 2013 cuando el certamen recogió alrededor de 400 trabajos.

Este gran volumen de cortometrajes se debe tanto al deseo de los realizadores por pasar su trabajo por un festival de prestigio como este como al aumento en la dotación del premio Ficus de Oro que ya alcanza los 2000 euros, la misma cantidad que ofrece, por ejemplo el Festival de Cine de Elche. Un esfuerzo que realiza la concejalía para promocionar aún más este festival. Y se espera que próximamente, con la búsqueda de patrocinios, se consiga dotar de cuantía económica a premios honoríficos como mejor director, actor o actriz… para futuras ediciones.

Otro de los aspectos importantes con los que cuenta el festival es un jurado de prestigio que suele variar de edición en edición. En esta ocasión se contará con la periodista Pepa Blanes, la realizadora Begoña Soler, el Director de la Escuela de Cine de la UMH Guillermo López Aliaga, la actriz Gemma Caballero y el periodista Mariano Sánchez Soler, que además, este año recibirá un premio honorífico.

“Recibimos los cortos en enero y hay días que visionamos 1 y otros 70, no obstante tratamos de ser rigurosos y no dejar el trabajo paran el último momento ya que es tan importante visionarlos como revisarlos meticulosamente y comprobar que cumplen los requisitos mínimos”, aclaran. Y no es tarea fácil discriminar trabajos por lo que tienen muy claros cuales son los criterios de selección, “además de los aspectos técnicos, pesa mucho la originalidad, y la narrativa, descartando los que son simplemente un gag”, “También valoramos que los cortos seleccionados tengan recorrido en otros Festivales”.

El equipo de dirección del festival confiesa sentirse satisfechos de la selección “en otras ocasiones nos ha pasado que teníamos que seleccionar cortos “de relleno”, pero en esta ocasión todos los cortos son de un altísimo nivel. Normalmente programamos las sesiones para que estén compensadas y haya un corto de calidad en cada una de ellas, siempre buscando el equilibrio de las sesiones. En esta ocasión esa selección la podríamos haber realizado aleatoriamente”.

Defienden a ultranza el cortometraje y al cortometrajista al cual definen como un “loco” que emprende una arriesgada aventura solo por amor al arte. “Indentificamos el corto con el cine, no se trata de un subproducto aunque reconocemos que esta infravalorado y que no dispone de un circuito comercial establecido. Lo cierto es que los nuevos formatos que nos ofrecen las plataformas de entretenimientos digitales apuesta por los formatos reducidos siendo una vía de salida comercial para el corto “de hecho, algunas plataformas digitales programan cortos pero aún así nuestra opinión es que el corto esta concebido como cine en un formato reducido y por tanto su lugar son las salas” Si en la pasada edición proliferaron los cortos de género, terror, ciencia ficción e incluso western, este año hay más variedad en las temáticas pero lo que no ha cambiado es la rebeldía y la libertad de sus tramas las cuales no están sujetes a intereses comerciales.

Colaboradores y patrocinios

Este año estamos muy contentos con los colaboradoes y patrocinios. Por ejemplo la UMH esta colaborando muy activamente con nosotros, además hemos conseguido más patrocinadores por ejemplo la marca de Zapatos Martinelli realizará un sorteo de zapatos entre todos los espectadores envíen la foto que se realicen en nuestro photocall durante los días del Festival. También desde la concejalía de Cultura que dirige Clara Rodríguez recibimos u