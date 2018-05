Toni Cristobal, Director del Festival de Cine de Sant Joan: “Tratamos de hacer una selección exigente tanto para el público como para el propio Festival”

Toni Cristobal, director del Festival de Cine nos adelantó algunas novedades de las que disfrutaremos este año. Nos habló de la selección oficial y de las exhibiciones de cortos así como de las sorpresas que nos esperan en la Gala de Clausura. También nos desveló el por qué este año se ha decidido crear la Asociación Cultural Audiovisual “Viridiana”.

-La Rambla:Toni, este Festival es mucho más que las exhibiciones y una gala de entrega de premios -Toni Cristobal: Sí. Mantenemos la dinámica de crear un entorno de actividades paralelas con nuevas propuestas muy interesantes para los amantes al cine. Este año ofreceremos un taller de “Criatura lab” con técnicas de Hollywood impartido por el inventor y creador de efectos especiales Raul Rodríguez Romeo. También ofreceremos un taller de maquillaje de Alfombra Roja impartido por Noelia Espinós y un taller de guión a cargo de Mariano Sánchez Soler, experto en guión cinematográfico.

Por otro lado el día de la Gala de clausura contaremos con la presentación del libro “La revolución social a través del cine” de la escritora y periodista alicantina Esther Martín.

Además del Auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura las actividades también se desarrollarán en otras “sedes” del Festival como el Centro de la Juventud y la Biblioteca. Además el Festival tratará de abarcar todo el municipio con actividades como el concurso de escaparates de cine o la presencia de unos monolitos en distintos espacios urbanos como homenaje a la película 2001, Odisea en el espacio, la cual cumple su 50 aniversario.

-La Rambla: La música también tiene un protagonismo especial -Toni Cristobal: Como en años anteriores el Festival se abrirá con un concierto a cargo de la Sociedad Musical La Paz pero, ese mismo día, por la mañana, en el entorno de la actividad de música a la Plaça disfrutaremos además de la actuación de la banda “The Red Apples” que versiona temas de las películas de Quentín Tarantino. También se realizará un Flashmob de Naracé.

Este año para el concierto de la Sociedad Musical “La Paz” han elegido una selección de piezas clásicas de películas como Apocalypsis Now, Excalibur y, cómo no, “2001, Odisea en el Espacio”.

-La Rambla: ¿Por qué la decisión de entregar el Ficus de Oro Honorífico a Javier Ballestero, director del festival en el periodo desde 2012 hasta 2016? -Toni Cristobal: Javier Ballesteros es un apasionado del Séptimo Arte que ha dedicado una década a la divulgación de temas de interés social y cultural a través del medio cinematográfico en Sant Joan y continua trabajando en el proyecto de la Filmoteca que él mismo impulsó en el año 2008. Su aportación ha sido fundamental para que el Festival tenga la categoría que disfruta hoy en día. Por lo que éste momento, en el que la filmoteca cumple 10 años consideramos que era el momento idóneo para entregar el Ficus de Oro.

-La Rambla: ¿Qué nos puedes decir de la selección oficial? -Toni Cristobal: De entre los 29 cortos seleccionados 27 van a concursos. La selección de este año ha sido muy complicada ya que encontramos cortos que ya cuentan con recorrido como “Madre” de Rodrigo Sorogoyen junto con otros cortos recientes que no se han visto. Los cortos se exhibirán en cinco sesiones de 90 minutos aproximadamente que contarán con cinco presentaciones a cargo de los propios autores.

-La Rambla: ¿Habéis notado una mayor presencia de uno u otro género? -Toni Cristobal: No somos un festival que tenga un tipo de preferencias por géneros, está bien que haya variedad se trata de una selección bastante heterogénea. Tal vez, en la comedia yo, personalmente todavía no he encontrado algo novedoso. Lo que sí es cierto es que el denominador común es la calidad tratamos de hacer una selección exigente tanto para el público como para el propio Festival. Sabemos que ya estamos muy bien considerados y que muchos creadores consideran nuestra plataforma como un lanzadera de sus trabajso.

-La Rambla: ¿Crees que la llegada a Sant Joan de una escuela de arte dramático sería beneficiosa para el festival? -Toni Cristobal: Sin duda. Nuestra pretensión siempre ha sido que el Festival de cine sea una cita anual con distintos profesionales del medio. Por ello sin duda que aprovecharíamos la instalación en el municipio de una institución de esas características, nos haría crecer.

-La Rambla: ¿Estáis contentos con los apoyos recibidos? -Toni Cristobal: En general sí, vamos contando con más patrocinadores. Ahora el Restaurante Villa Antonia se ha sumado al proyecto. Además hemos creado la Asociación Cultural Audiovisual Viridiana con el propósito de dar continuidad a lo que hacemos aquí. Queremos consolidar así el trabajo que realizamos año tras años y abrir las puertas a más gente que quiera colaborar con nosotros a través de la asociación.

-La Rambla: ¿Y, sobre la Gala de Clausura? -Toni Cristobal: En cuanto a la gala de Clausura este año con dos presentadores excepcionales por un lado el actor de Sant Joan Ruben Bernal, “El secreto del Puente Viejo”, junto a la actriz alicantina Rebeca Sala. La Gala contará con la participación de los alumnos del IES García Berlanga y en ella se entregarán los premios Ficus de Oro de Sant Joan d’Alacant-dotado con 2000 euros y la inscripción para participar en los premios Goya; El premio de temática social a cargo de “Nos Movemos” y dotado con 500 euros; Premio al corto de animación a cargo de Norma 10; Premio a las Escuelas de cine de ámbito Nacional dotado con 500 euros y patrocinado por la UMH. Y tres premios sin dotación económica de dirección, Guión e Interpretación.

Además contaremos con alguna que otra sorpresa o guiño a la película alrededor de la cual gira toda la temática del Festival, 2001 Odisea en El espacio.