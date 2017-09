Servicios Sociales de Sant Joan vuelve a pedir a la Diputación un vehículo adaptado

Juan Ramón Martín (EUPV), Concejal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, por tercer año consecutivo se ha vuelto a dirigir a la Excelentísima Diputación de Alicante para solicitar que en los próximos presupuestos incluyan una partida para la adquisición de un vehículo adaptado.

Recordar que el primer escrito (16/12/2015) ya estaba preparado los presupuestos de la diputación, el grupo de EUPV en la Diputación presentó alegaciones a dichos presupuestos, entre esta estaba la asignación de 35.000€ como subvención para el vehículo adaptado, quedando sin aprobar ninguna de las alegaciones.

El 21 de septiembre de 2016 el edil dirigió otro escrito en los mismos términos y no fue hasta el 27 de enero de 2017 que coincidió en el Centro Dr.Esquerdo con el Diputado de Bienestar Social, Miguel Zaragoza y le planteó el tema, indicando "que no sabía nada de esos dos escritos y que ya me contestaría”.

El 7 de febrero entró por registro la contestación, comunicando "Que en las distintas partidas presupuestarias de la Delegación de Bienestar Social de las Personas no existe ninguna linea ni convocatoria para la adquisición de vehículos. No obstante remito su solicitud al Diputado del Parque Móvil y Patrimonio con el objetivo de poner en su conocimiento la necesidad de su Ayuntamiento".

El 23 de febrero de este mismo año salió en el BOPA nº 38 la cesión gratuita por parte de Patrimonio de un vehículo destinado para los Servicios Sociales de la Agrupación de Municipios de Finestrat.

Desde la labor que desarrolla EUPV desde esta concejalía continuarán solicitando por todos los medios el vehículo adaptado que tanta falta hace a los vecinos.