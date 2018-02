Servicios Sociales crea una bolsa de ayudas sociales para pago de factura de Agua y Energía

El concejal del área de Servicios Sociales, Juan Ramón Martín (Esquerra Unida) realizó un balance positivo del trabajo realizado en el pasado ejercicio por desde el área que regenta en el Ayuntamiento de Sant Joan. No obstante, lamentó que en las áreas de Aguas y Energía de las que se hizo cargo desde el mes de octubre, tras la dimisión de los concejales de Compromis encontró una retención de unos 360.000 euros en inversiones que no se llegaron a ejecutar. Dentro del área de Agua he llegado a un acuerdo que el 4% de las inversiones que tengan que hacer, se quede en una bolsa de Servicios Sociales, para aquellas persona que no puedan pagar, desde los servicios sociales -tras informes técnicos- se regularice el pago de esa bolsa social.

En cuanto a la gestión en el área de Servicios Sociales destacó que en febrero se implantó el "Bandomovil", una aplicación gratuita para todos los usuarios que le cuesta a este ayuntamiento, 544,50 € anuales, por la cual se informa de las ayudas, tanto de este ayuntamiento, de la Generalitat y del gobierno central todo lo relativo a Servicios Sociales, esta aplicación actualmente lo tienen descargado en móviles 468 ciudadanos, más las visitas a la página web de Servicios Sociales que ascienden a más de 4.200 personas, lo que ha conllevado que por ejemplo de 2 ciudadanos que pedían el programa "No esté solo en Navidad " se ha pasado estas fiestas a 9, que de la ayudas del alquiler de 37 en el año 2016 se ha pasado a 114 en el 2017.

En cuanto al Servicio de Asistencia Domiciliaria, (el S.A.D.) se ha atendido a una media al mes de 104 personas, se han empleado 20.154 horas lo que le ha supuesto a este ayuntamiento un gasto de 320.247€ (año 2016 fue de 298.000 €), cumpliendo así el compromiso de Esquerra Unida con los más desfavorecidos.

En las P.E.I.S. (Prestaciones Económicas Individualizadas) se han concedido ayudas por valor de 71.062€, de esa cantidad unos 62.000€ han sido para el pago de alquiler, hipoteca, agua y luz.

Por último, de la encomienda de vivienda que tiene asignada esta concejalía pasada a la empresa municipal Personas y Ciudad S.A., desde la empresa municipal se ha atendido a más de 563 personas, para ampliar este servicio de vivienda, en los próximos presupuestos he pedido 15000€ para reclamar a la banca los gastos de hipotecas de todos los santjoaners, y se haría en plan colectivo.