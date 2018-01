La Rambla: Se os acusa de no haber trabajado los suficiente durante el pasado 2017 y de tener paralizadas las áreas que gestionaba vuestro grupo ¿Qué opinión os merecen estas afirmaciones?

Sergio Agueitos: Intentan desprestigiarnos con mentiras para crear la ilusión de que están haciendo cosas. Lo que se está vendiendo ahora como propio se ha estado gestionando durante todo este tiempo. Hacer política mintiendo y manipulando no creo que sea la solución. Podían decidir entre seguir trabajando o crear una guerra abierta contra Compromís. Parece que han decidido lo segundo.

L.R.: ¿Qué balance realizarías de vuestra gestión?

S.A.: A pesar de ser un año complicado impulsamos desde la concejalía de urbanismo mejoras importantes en el municipio. Realizamos cuatro modificiaciones puntuales, la Ordenanza del Vallado de solares, se ha ejecutado la obra de Bellavista, se inició Comtat de Fabraquer, Nou Nazarteh, SUP 11, UA6....

También hemos trabajado las bases para futuros proyectos como la remodelación de la plaza Maisonnave, el partidor del Turil, en definitiva la recuperación del casco antiguo. Se contrató y presentó el proyecto de recuperación de caminos históricos, negociamos la solución de la Casa Conde, que finalmente se saldó con el menor coste posible para el municipio. Todo ello mientras gestionábamos la reparcelación de La Font.

Otro ejemplo más de nuestra gestión es la ampliación del colector sur, presentada por Urbanismo a Diputación, quien aprobó la obra y se ejecutará en 2018.

También conseguimos a través de negociaciones con Conselleria que se mejorasen los viales del Hospital, que se encontraban en muy mal estado. Hemos conseguido que el suministro del contrato de la energía sea 100% de origen renovable y se abarate. También negociamos con Iberdrola para conseguir, junto a la empresa municipal, el ahorro de 800.000 euros para el desarrollo del Plan Nou Nazaret, negociación cerrada ya en verano de 2017.

Igualmente desde urbanismo se gestionó la adquisición de la zona verde del Serení en donde se pretende implantar un pulmón verde.

Con nuestra gestión también hemos consolidado el día del Orgullo, normalizado el 9 d’Octubre, se impulsó la renovación de los vehículos de la brigada, se incrementó la formación de huertos urbanos, se hizo una apuesta por las políticas de biodiversidad y educación ambiental, los mercados agroecológicos, conseguido un agente de Igualdad y redactado una ordenanza de tenencia de animales que esperemos se lleve a pleno.

L.R.: Si estabais desarrollando un buen trabajo ¿Por qué tomáis la decisión de salir del gobierno?

S.A.: Aunque nosotros estábamos satisfechos con nuestro trabajo, salimos del gobierno de manera inevitable. Para nosotros fue una decisión bastante difícil, pero no podíamos seguir apoyando la gestión opaca, totalitaria y muchas veces inmovilista del Alcalde, cuya máxima preocupación ha sido siempre subirse el sueldo. No podíamos ser cómplices de una política basada en la mentira constante y en la testosterona.

Llegó un momento en que hacer crítica dentro del gobierno no nos permitía incidir de manera real ya que la atención se centraba en el conflicto. Además, y por ejemplo, en la semana de la movilidad, las concejalías de Transporte y Policía se dedicaron a boicotear actos programados del propio ayuntamiento. Una irresponsabilidad donde los que menos importaban eran los ciudadanos.

A partir de ahora, desde la oposición seguiremos apoyando las políticas progresistas pero sin ser cómplices de estas formas de hacer.

L.R.: ¿Qué ocurrió con los presupuestos de 2017?

S.A.: Los presupuestos se utilizaron para buscar un culpable político y no se buscó realmente aprobarlos. Se quiso imponer unilateralmente una modificación de 50.000, recortando políticas medioambientales y sociales. Propusimos dejar esta modificación de la contrata para 2018 y aprobar los presupuestos de 2017, porque entendíamos que el propio procedimiento de modificación no iba a llegar a producirse dentro de 2017. Efectivamente, no ha habido modificación de contrata, pero es que ni se ha iniciado el procedimiento. Vemos de nuevo la mentira sistemática en la que se ha instalado el alcalde y que en este caso supone utilizar los problemas de trabajadores para sus guerras partidistas.

L.R.: Os acusan de que os han presentado un borrador de presupuestos para 2018 y no habéis presentado propuestas.

S.A.: No hay presupuestos. Nos han presentado básicamente los gastos que trabajó Llorenç para 2017, copiados a la baja, con recortes, pero sin ingresos. Para que nosotros podamos proponer necesitamos saber no sólo los gastos, sino también los ingresos. En la entrevista que publicó vuestro medio dice que hay dos millones para invertir. No es serio que nos enteremos por una entrevista de cuánto es el margen de inversión.