Se crea una plataforma de afectados por el cierre de Dentimed en Sant Joan

El repentino anuncio del cierre Dentimed, de la av. la Rambla, 58 de Sant Joan d’Alacant, ha alertado a los cientos de pacientes de esta clínica dental que no podrán finalizar sus tratamientos ni recuperar su dinero.

El pasado martes 16 de enero los trabajadores de la clínica dieron la noticia de que ésta cerraría sus puertas definitivamente el próximo jueves 25 de enero.

El motivo que alegan los propietarios de la clínica es la falta de fondos lo cual se traduce en tratamientos que se quedan a medio y de préstamos personales que los pacientes tendrán que continuar asumiendo. “He pagado un tratamiento de casi 10.000€ y me dicen que el día 25 cierran sus puertas y no pueden devolvérmelos, que no hay fondos”, nos explica una de las afectadas que quiso alertar de este problema ya que hay muchos pacientes que desconocen esta decisión de la empresa “quien tenga la cita a partir del día 25 se encontrará la clínica cerrada a cal y canto y no podrá ni siquiera poner la hoja de reclamaciones para posteriormente presentarla en consumo y en el juzgado”, nos explicó.

Plataforma de afectados

El lunes 22 de enero a las 18:00 en la Plaza de la Constición se celebrará una reunión con un abogado para informar a los afectados de los temas legales, poner denuncia, reclamaciones, demanda etc.... . El alcalde del municipio, Jaime Albero se ha mostrado interesado en el problema y asistirá a la reunión para, desde el Ayuntamiento, poder ayudar a los afectados en la medida de lo posible.