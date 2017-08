Sant Joan tendrá una nueva Banda de Cornetas y Tambores

Este año, correspondiente al curso 2016-2017, no podía ser más frenético para la Sociedad Musical “La Paz”. Si a mediados de año nos sorprendían con la integración de la coral de la tercera edad “Nuevo Amanecer” y el Orfeón “San Juan” en su seno, creando así el “Aula Coral” y dotando a estos dos grupos corales de profesorado especializado en todas las disciplinas que engloban la práctica coral (lenguaje musical, técnica vocal y corporal, etc.), finaliza el curso con la presentación de una nueva aula que engloba tanto la disciplina vocal como la instrumental: el “Aula Sacra”.

El Aula Sacra, coordinada por el profesor y compositor Rubén Jordán, nace con el afán de ampliar la formación instrumental y vocal de los alumnos del Conservatorio Profesional “Vila de Sant Joan” en un repertorio crucial para todo aquel que quiera profundizar en los estudios musicales. Así, mediante la creación de esta nueva aula, los alumnos del Conservatorio Profesional dispondrán de mecanismos, mediante cursos, conferencias y participación en diferentes grupos de cámara, para conocer un repertorio -como es el sacro- que abarca y se extiende a lo largo de la totalidad de la historia de la música occidental. En este sentido, serán los alumnos de los últimos ciclos apoyados por sus profesores, quienes tendrán una presencia predominante en actos litúrgicos de relevancia para nuestro municipio en los que poder poner en práctica el repertorio sacro. De esta forma, cuartetos de cuerda, orquesta de flautas, grupo de clarinetes, grupo de metales, y otros tipos de combinaciones y posibilidades dentro de la música de cámara instrumental y vocal, interpretarán y profundizarán en el repertorio sacro mediante partituras originales y adaptaciones.

Entre los objetivos fundamentales, Ruben Jordán nos anticipa que “dentro de cualquier plan de estudios aparece plenamente desarrollada la música vocal profana y la música vocal sacra. Así, a través de la creación del Coro de Cámara Sotto Voce, desde la Sociedad Musical La Paz se ahondará en una parcela formativa dentro del plan de estudios en la asignatura de canto coral, dando a los alumnos la posibilidad y el privilegio de sumergirse de lleno en un repertorio clave para entender la música de nuestros días, entendiendo en primer lugar la de nuestros antepasados pasando por la música renacentista y barroca entre otras”

Agrupación Musical “San Juan Bautista”

Por otro lado, ante la demanda de cofradías colaboradoras de la Sociedad Musical “La Paz”, de actuar junto a una Agrupación Musical propia, la entidad pone en marcha en el seno del Aula Sacra la creación de la Agrupación Musical “San Juan Bautista” compuesta exclusivamente por viento-metal (cornetas, trompetas, trompas, trombones, fliscornos, bombardinos y tubas) y percusión. En declaraciones del presidente de la entidad titular, José Ángel Espinós, “la creación de dicha Agrupación Musical no estará orientada exclusivamente a la participación en eventos cofrades o religiosos, si no que pretendemos ampliar la formación de los alumnos (tanto del Conservatorio Profesional como de la Escuela de Música Elemental Maestro Climent) del ‘Aula de Viento Metal’ y del ‘Aula de Percusión’ en un repertorio y un ámbito diferente al que se mueven de forma cotidiana”.

Las clases correspondientes a esta Agrupación Musical se impartirán tanto en las instalaciones de la entidad musical como en los colegios del municipio como una asignatura extraescolar. Como novedad, el Aula Sacra no ofrecerá únicamente formación instrumental y participación en diversos actos, si no que se integrarán en ella ciclos de conciertos, conferencias, cursos etc. En esta línea, el Ciclo de Música Antigua “Sancti Iohannis”, que acaba de celebrar su X Aniversario en este año 2017, será uno de los ejes principales de este Aula Sacra. “Sancti Iohannis” seguirá contando con intérpretes y formaciones de prestigio nacional e internacional, con la particularidad de que a partir de la XI Edición, el Coro de Cámara “Sotto Voce” se integrará en uno de los días reservados para la celebración del ciclo, dando así a nuestros alumnos la posibilidad de participar en un ciclo puntero de nuestra entidad, nuestro municipio y nuestra provincia con un repertorio único. En relación a los cursos y conferencias, siguiendo la estela del programa “Historia, Música y Fe” nacerán nuevos temas relacionados con la música sacra y todo lo que la envuelve.