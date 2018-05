Sant Joan protege las farolas y mobiliario urbano con un tratamiento repelente de orines y anticorrosivo

× Ampliar Un operario aplicando el tratamiento en una farola del municipio

El ayuntamiento de Sant Joan, desde la concejalía de Limpieza y Mantenimiento dirigida por Eva Delgado, pone en marcha el tratamiento repelente y anticorrosivo en farolas y mobiliario urbano que en una primera fase se aplicó a muros y fachadas en el municipio.

Se trata de un producto totalmente inocuo para el medio ambiente, que se aplica tras la limpieza de la superficie en cuestión, en primer lugar una primera fase de imprimación tras una mano de un producto para el acabado, creando una película repelente que evitará que las micciones de los perros se adhieran a la superficie y actúen de manera corrosiva sobre las farolas, en este caso y resto de mobiliario urbano en el que se aplique el tratamiento.

Este producto, que ya se aplicó en diferentes muros y fachadas para evitar la impregnación de la pintura de grafitis, está compuesto por una base de silicona, sílice y disolvente. En esta segunda fase se está llevando a cabo su aplicación tras la limpieza de la superficie por frotación y vapor seco en farolas de diferentes calles y avenidas del municipio, las cuales se han visto más afectadas por la corrosión producida por los orines de los perros, así como en farolas nuevas renovadas recientemente.

Hasta el momento el tratamiento ha sido aplicado en calles tales como la Avd. de Benidorm, C/ Cervantes, C/ Severo Ochoa, C/ Doctor Gregorio Marañón, C/ Pedro Herrero, C/ Van der Hofstad y C/ Ramón de Campoamor. Más adelante se ampliará la actuación a otras zonas del municipio.

“Hago un llamamiento a los dueños de los perros para que tengan una conducta más cívica. Hay que salir con una botella de agua como la que hemos repartido en campañas de limpieza anteriores para mitigar las micciones en la vía pública. Es labor de todos mantener limpio Sant Joan”, ha declarado Eva Delgado, concejala de Limpieza (PSOE).