Sant Joan instala cámaras de seguridad en Policía y parques municipales

Dentro de las mejoras que se están llevando a cabo desde la Concejalía de Seguridad dirigida por el socialista Manel Giner, se encuentra la instalación de 22 cámaras de seguridad en la Central de nuestra Policía Local, provocado por la necesidad de especial protección al ser la sede de un Cuerpo Policial, derivadas de la declaración de nivel 4 de alerta antiterrorista, “al haberse detectado que el edificio no contaba con estas instalaciones que a mi entender son imprescindibles” y ser recomendación del Ministerio del Interior.

El importe de la instalación asciende a un total de 15.648 € (IVA inc.) para los cuales ya se cuenta con la disponibilidad de crédito y los correspondientes presupuestos.

Igualmente, y para mejorar la seguridad de los vecinos usuarios de nuestros parques y evitar comportamientos incívicos y puntuales problemas de inseguridad nocturna en los mismos, se ha solicitado distintos presupuestos para la instalación de 16 cámaras de seguridad exterior con visión nocturna por infrarrojos en tres de nuestros parques: Pza. Constitución, 2 cámaras y 1 domo (cámara 180º); Parque Municipal, 6 cámaras y 2 domos; Pza. José Carreras, 4 cámaras y 1 domo.

“Esta instalación se realizará a principios del año próximo con cargo a las partidas del 19. La falta de contrato de mantenimiento desde el 2011 ha impedido que las cámaras que existen den el servicio para el cual se instalaron, no teniendo acceso directo a las imágenes, y estando la mayor parte inutilizadas y no contando con mantenimiento desde la entrada al gobierno del anterior equipo Popular que no debió considerarlo importante o necesario” declara el concejal.

Dada su ubicación en un extremo del término municipal alejado del casco urbano, se han pedido presupuestos y se solicitará a la Subdelegación del Gobierno, permiso para instalar cámaras de acceso de vehículos en la Zona de la Font, permitiendo un mejor control del acceso a dicha zona, evitando usos indebidos de las vías que en su mayoría son caminos tradicionales, con limitación de velocidad a 30Km/h.

“Aunque las competencias en materia de Seguridad Ciudadana son exclusivas de la Guardia Civil y no de la Policía Local, preocupado por mejorar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, buscamos su instalación por el efecto disuasorio que puede tener ante posibles atentados contra la propiedad privada de los vecinos de la zona. Esta medida de ser autorizada su instalación y comprobarse su eficacia, se haría extensiva a zonas con semejantes condiciones del municipio”

Desde el área de Modernización se han solicitado presupuestos para la colocación de repetidores wifi en plazas del municipio como ya se anunció semanas atrás. Decaída la concesión a Sant Joan en esta convocatoria del Bono de instalación del programa europeo WIFI4EU iniciativa que promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa, “esta Concejalía de Modernización decidida a su instalación no renuncia a concurrir igualmente a la próxima convocatoria que tendrá lugar entre los meses de febrero y marzo del 19, dada la posibilidad de conseguir 15.000 € para este objetivo.”