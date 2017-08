Sant Joan inicia un proyecto piloto de eliminación del mosquito tigre

× Ampliar Actuación municipal contra el mosquito tigre

Acabar con el mosquito tigre en urbanizaciones privadas, es el objetivo del Ayuntamiento de Sant Joan.

Para ello ha llegado a un acuerdo con la empresa Lokimica, como empresa responsable del control de plagas en la Mancomunidad de L´Alacantí para llevar a cabo un control y prevención de mosquitos en el interior de propiedades privadas.

La idea es ampliar el servicio que ya se presta en los terrenos públicos y poder asesorar a comunidades de vecinos y administradores de fincas.

El ayuntamiento de Sant Joan junto a lokimica y técnicas de Mancomunidad han acudido a 3 urbanizaciones privadas para ayudar a Identificar el foco analizando los jardines privados siempre con consentimiento de la propiedad.

En palabras de la Concejal de Sanidad Esther Donate, “Queremos ofrecer a las urbanizaciones privadas un servicio de asesoramiento gratuito que les permita identificar los posibles focos de cría y reproducción del mosquito tigre. Las actuaciones sobre terrenos municipales se quedan escasas y son muchas las llamadas que recibimos para eliminar este insecto.”

Con este proyecto piloto el Ayuntamiento pretende a través de la Mancomunidad, “trasladar a las urbanizaciones privadas una ayuda gratuita prestada por profesiones especializados en control de plagas” accediendo al interior de los jardines privados y realizado un informe para que luego las comunidades puedan presupuestar y ejecutar el tratamiento adecuado o comunicar a los propietarios particulares de sus jardines la posible presencia de un foco en su propiedad.

Por otra parte, según la Concejal, en el Municipio de Sant Joan d´Alacant, se realizan las revisiones semanales, durante todo el año, de los puntos que a continuación se detallan, donde al carecer el municipio de grandes extensiones de agua, se tratan principalmente los imbornales de diferentes puntos del municipio:

ARQUETAS Y BALSAS EN BENIMAGRELL

ARQUETAS DETRAS DE HOSPITAL GENERAL

Estos puntos se revisan de manera semanal, y por lo general son puntos de proliferación de mosquito común, y es en esos puntos donde se realizan tratamientos larvicidas, para prevenir la proliferación de estos insectos.

Incidencias

Se han recibido un total de 5 incidencias en lo que llevamos de año, por problemas de mosquitos, donde tres de ellas han sido No justificadas, entendiéndose éstas, como avisos en los que no se constata presencia de mosquitos, larvas o pupas o en los que se constata su presencia, pero no en zonas municipales. Dato el cual es muy bajo para una población de casi 23.000 habitantes.

Refuerzo tratamientos

Destacar que se realizará un refuerzo del tratamiento de imbornales en el municipio, tratando la totalidad de las calles del centro, así como las zonas perimetrales de los puntos más sensibles del municipio, como son:

1 HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

Hospital de San Juan

1.2 Centro de Salud (Avda Ausiàs March)

1.3 Centro Dr. Esquerdo

2 RESIDENCIAS GERIÁTRICAS

2.1 Residencia Tercera Edad Cap Blau

2.2 Centro Residencial de Pensionistas Ferroviarios

2.3 Residencia Tercera Edad Madre Elisea

3 PARQUES PÚBLICOS

3.1 Jardines La Concepción y Manzaneta

3.2 Monte Calvari

3.3 Finca Perefort

3.4 Parque Casa del Reloj

3.5 Parque de la Constitución

3.6 Parque El Salt

3.7 Parque de Ramón Pérez Mateo

3.8 Parque Pasaje de San Luis

4. CENTROS DOCENTES

4.1 Biblioteca Municipal

4.2 Instituto de Neurociencias

4.3 Facultad de Farmacia

4.4 Universidad Miguel Hernández

4.5 Escuela de Adultos Municipal

4.6 IES Luis García Berlanga

4.7 IES Lloixa

4.8 Colegio Ntra. Sra. Del Carmen

4.9 CEIP Rajoletes

4.10 CEIP Lo Romero

4.11 CEIP Cristo La Paz

Decir que, el mosquito común, generalmente del género Culex, es una especie diferente al mosquito tigre (género Aedes), el cual se detectó en la Mancomunidad de L´Alacantí en el año 2013.

El mosquito tigre, a diferencia del mosquito común, es una especie que prolifera en un 80% en propiedades privadas, en pequeños lugares de acumulación de aguas y no en grandes extensiones, como son:

Pozos y aljibes

Lugares de encharcamiento en jardines por riego por goteo

Recipientes de agua de bebederos de animales domésticos

Cubos, bidones, ceniceros, tapones, platos de maceta

Fuentes ornamentales sin tratar o vacías

Sumideros e imbornales

Piscinas o balsas vacías, que puedan recoger pequeñas cantidades de agua por lluvia.

Las actuaciones que por parte de la Mancomunidad de L´Alacantí, se llevan a cabo para el control y prevención de mosquito tigre, son:

Atención de incidencias: realizando tratamiento de los lugares municipales donde se detecte presencia de larvas de mosquitos.

Tratamiento de imbornales de manera preventiva (principales focos de proliferación de mosquito tigre)

Concienciación ciudadana: realizando charlas informativas a los vecinos del municipio o bien a través de la colocación de una carpa informativa en puntos céntricos del municipio para ofrecer una respuesta directa a los vecinos, realización de trípticos y buzoneo de los mismos, y carteles informativos. Decir también que en las atenciones de avisos se informa a los vecinos de lo que deben realizar en el interior de sus viviendas.