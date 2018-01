Sant Joan entra en la recta final de la negociación del presupuesto

Durante la próxima semana se realizarán reuniones con los portavoces de gobierno para acordar una propuesta conjunta sobre la base del borrador preparado por el concejal de Hacienda Santiago Román (Decido), que ha sido recibido con críticas por parte del PP y Compromís y que no refleja las incorporaciones que demandan los concejales de gobierno como así se lo trasladaron los diferentes grupos en los contactos entre portavoces de gobierno. Posteriormente se presentará el borrador definitivo por parte de la concejalía de Hacienda a los grupos de oposición.

En el caso de no llegar a una propuesta consensuada por parte del gobierno que tenga las garantías de aprobación por parte de la oposición se optará por continuar con los presupuestos prorrogados realizando las modificaciones de crédito pertinentes para poder acometer la mayor cantidad de inversiones.

"El concejal de Hacienda y todo el área económica están realizando un gran esfuerzo para conformar los presupuestos, pero no vamos a dejar que nos pase lo que el pasado año, en el que no se llegó a un acuerdo y no se realizaron las modificaciones de crédito necesarias", ha declarado el alcalde Jaime Albero.