Presentan el Plan para lograr un municipio más accesible

El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero, junto a la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Sant Joan, Eva Delgado Ingenia presentaron oficialmente el Plan de Accesibilidad en el espacio urbano en el municipio. Se trata de un documento guía que describe al detalle las actuaciones necesarias para contar con un municipio accesible. El documento cifra las actuaciones en algo más de 3.000.000 de euros y plantea un plan de desarrollo en 10 años.

“Partimos que la accesibilidad debe ser universal, no podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda por eso debemos trabajar para que hayan personas que no puedan acceder a un comercio, que no puedan pasear por las calles de su pueblo o que no puedan entender una señal”, explicó el alcalde que en su intervención lamentó que el Gobierno Central vetara la creación del Fondo de Accesibilidad Universal. “El gobierno no puede legislar por una lado en un sentido y por otro bloquear las iniciativas a través de las cuales se lleve a cabo esas iniciativas”. Por ello el Partido Socialista elevará una moción en el pleno para reclamar la creación de este Fondo de Accesibilidad Universal.

El Alcalde destacó que el Plan de Accesibilidad de Sant Joan d’Alacant va en la linea de lo que el equipo de gobierno ha estado haciendo hasta la fecha con actuaciones que en un principio pueden parecer aislada pero ya están dentro del plan como los pasos en peatones en superficie, itinerarios peatonales, vías compartidas, la bajada de velocidad del tráfico etc…

Eva Delgado explicó que “La accesibilidad es un derecho, el entorno es el que debe adaptarse a las personas y no al contrario por eso debemos adoptar todas aquellas medidas que hagan que la accesibilidad sea real por eso presentamos este documento de gestión y planificación para nuestro municipio”

Cristobal Román, gerente de la empresa Ingemia Oficina Técnica, S.L., Asesor técnico de COCEMFE-Alicante (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) y Especialista en accesibilidad y movilidad, redactor del plan, añadió que cuando se invierte en accesibilidad no solo lo hacemos para beneficio de las personas que tienen algún tipo de discapacidad sino que se beneficia toda la población ya que lo que se hace es mejorar aceras, ampliarlas, creando zonas peatonales y por la tanto al final salen ganando todos los usuarios del entorno urbano.

El trabajo realizado por la empresa ha consistido en una análisis previo de todo el entorno urbano, 240 calles que se han analizado una por una. También en una primera fase se han hecho encuestas de participación ciudadana y se ha dado voz a distintas asociaciones del municipio, Asociación de Discapacitados, Asociación de Jubilados y Pensionistas, AMPAS etc… Tras todo ese análisis se realizó una evaluación y propuesta de actuación y se ha divido el trabajo en tres prioridades: media, alta y baja. En la primera etapa se trabajará en los edificios de uso público como el Ayuntamiento, Colegios etc… A continuación como prioridad media se trabajará en otros espacios públicos como calles, plazas etc…y en tercer lugar se atenderá a las urbanizaciones del extra-radio y polígonos industriales.