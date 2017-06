Sant Joan celebra II Mostra de Cinema amb motiu del Dia del Defensor del Medi Ambient

La Regidoria de Medi Ambient presenta la segona edició de la Mostra de Cinema de Medi Ambient de Sant Joan, una iniciativa que va nàixer amb l’objectiu de fer visible el problema mediambiental que patim a través del seté art. Enguany, el cicle està format per tres documentals, dues pel·lícules, i quatre curtmetratges que es projectaran cada dia en diferents punts del municipi.

D’esta manera, es continua apostant per apropar el cinema als veïns i veïnes de Sant Joan en espais públics a les nits d’estiu, amb un programa itinerant que va tindre molt bona acceptació a la primera edició. En esta ocasió, la proposta s’amplia a zones com l’Alqueria o l’Ordana on es podran veure pel·lícules com Pocahontas, Hijos de los hombres o La era de la estupidez.

La Mostra de Cinema pretén ser una aportació entretinguda al mateix temps que un recurs pedagógic, ja que el caràcter narratiu del cinema és capaç de transmetre idees, valors i coneixements sobre la cultura de respecte al lloc on vivim. El regidor de l’àrea, Sergio Agueitos, destaca la tasca que des de Medi Ambient s’està fent per aconseguir un municipi més sostenible.

La gestió de les energies netes, l’eficiència energètica dels centres públics, els programes educatius i formatius a les escoles i totes les accions desenvolupades per millorar el nostre entorn i fomentar l’estima al nostre planeta, són la millor manera de donar exemple en l’aposta per a posar fre al canvi climàtic. “La Mostra de Cinema de Medi Ambient intenta aglutinar tots estos valors essencials per tal d'aprofundir en un missatge sensibilitzador d'una forma diferent i atractiva, gaudint dels espais públics com a lloc de trobada i amb la cultura com una eina que ens ajude a construir una societat més conscient i sensible”, afirma Agueitos.