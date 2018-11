Román pedirá la celebración de un pleno extraordinario para volver llevar la rebaja del IBI a debate

El concejal de Hacienda, Santiago Román, criticó el rechazo de los grupos PP, Compromís y el concejal no adscrito Nacho Gisbert durante el pasado pleno de su propuesta para reducir el el IBI un 10%, y que PSOE, EU, Ciudadanos y Decido votaron a favor (10 votos).

Para Román, los argumentos dados por el Portavoz del PP Manuel Aracil, insultan a los ciudadanos ya que en el año 2.014 la propuesta del PP para modificar la ordenanza a las familias numerosas en 2.014, se aprobó un 24 de noviembre, es decir, en las mismas fechas que la modificación actual. Decir que no estamos en plazo es una irresponsabilidad cuando él conoce perfectamente que en 2.014 así se hizo, por lo que ahora el PP debería dar dos explicaciones a los ciudadanos. La primera, decir por qué quieren bajar el IBI un 5% y no un 10% como proponemos desde la Concejalía; y la segunda, explicar por qué argumenta que no se puede modificar la ordenanza en noviembre cuando él lo hizo en 2.014.

Román añadió que “unos de mis retos desde que asumí la concejalía de Hacienda hace ahora un año fue precisamente poder bajar el IBI una vez superado el Plan económico financiero al que está sometido el Ayuntamiento por la deuda de 13.250.000 € de 2.015. Hoy, con la deuda financiera situada en 6.700.000 y con los deberes hechos, podemos bajar el IBI pero la irresponsabilidad de PP, Compromís y el tránsfuga lo han impedido”.

Asimismo, Román añadió que ha pedido al alcalde un Pleno extraordinario para volver a llevar su propuesta a debate y pidió a quienes han obstaculizado esta rebaja fiscal que recapaciten y miren por los intereses de todos los ciudadanos y no únicamente por intereses electoralistas.