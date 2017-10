Roberto Mira: “Este legado lo dejo con la utopía de que en un futuro le pueda servir de algo a los que me sucedan”

Las tres últimas obras de Roberto Mira, “Lo que el tiempo perdura”, “Los e-mails del desamor” y el segundo Volumen de “Teatro” ya han sido digitalizadas por la Biblioteca de Sant Joan d’Alacant, para que todo aquel que esté interesado pueda tener acceso a las mismas. El autor nos habla de este y otros proyectos en la siguiente entrevista.L.R.: La biblioteca ya ha digitalizado parte de tu obra ¿Cuál es la novedad? Roberto Mira: En los últimos dos años he publicado varias nuevas obras y esas son las que se unen a las que ya están disponibles en formato digital. Por un lado, “Los e-mails del desamor”, que antes de su publicación fue llevada a escena a través de una lectura dramatizada realizada en las casas de Cultura de Mutxamel y de Sant Joan.

× Ampliar Roberto Mira Roberto Mira

Posteriormente recopilé una serie de escritos desde el año 1990 y configuré el libro “Lo que el tiempo perdura” y, por último, he recopilado las 14 últimas obras que he llevado a escena en estos últimos años conformando el segundo volumen de “Teatro”, en el mismo formato que tuvo a bien publicarme el Ayuntamiento de Sant Joan durante la alcaldía de mi entrañable amigo desaparecido Edmundo Seva.

L.R.: Eres un autor muy prolífico ¿Cuando comenzaste en la dramaturgia? R.M.: En el año 97 estrené mi primera obra “Hágase su voluntad” y hasta el día de hoy he estrenado una obra cada año. Incluso ha habido años que he llegado a estrenar dos. En total los dos volúmenes de “Teatro” recogen 26 obras. Las mayoría las he publicado una vez representadas excepto una que por el volumen de participación actoral no se ha llevado a cabo, “Desde la orilla”. Es una tragicomedia coral que me gustaría que se representar si llego a las bodas de plata en la dramaturgia.

L.R.: Estas ofreciendo tu trabajo al gran público ¿Por qué lo haces? R.M.: Están reservados los derechos de autor, evidentemente, pero su lectura es libre. Y hay libertad para que una compañía pueda representar algunas de mis obras, simplemente previa autorización.

Todo esto, este pequeño legado, lo dejo en primer lugar por la propia satisfacción y luego con la utopía de que en un futuro le pueda servir de algo a los que me sucedan.

L.R.: ¿Cuáles son tus próximos proyectos? R.M.: Ahora estoy preparando el último estreno que será en febrero en colaboración con ambas concejalías de las localidades de Sant Joan y Mutxamel. El texto ya se está ensayando y el título es “Entrevista al pasado” y de la que ya te hablaré cuando estemos más cerca al estreno te daré más información.

A parte, tengo dos proyectos, más o menos inmediatos, cuyas fechas ya conoceréis en los que también colaboran la Casa de Cultura de Mutxamel y Sant Joan, pero estos proyectos sí me los reservo para una futura entrevista.

L.R.: ¿Cómo ves el panorama cultura de Sant Joan? R.M.: Creo que sigue la trayectoria normal siguiendo los cánones establecidos. No ha habido una revolución cultural, pero ni en Sant Joan, ni en Alicante ni en Mutxamel, ni San Vicente del Raspeig, ni en El Campello. No obstante yo, como asociación Teatral no tengo ningún problema, se me abren todas las puertas. Lo que realmente sería revolucionario, que es por lo que yo fundé la Asociación de Teatro, es que hubiera colaboración entre las concejalías de la comarca, para que los grupos amateurs puedan salir con comodidad y con apoyo para mostrar su trabajo en otros municipios y no quedarse estancados en los propios. Sería muy interesante que hubiera un intercambio cultural, lo he defendido siempre pero en pocas ocasiones se ha materializado.

L.R.: Se cumple el 50 Aniversario del Certamen de Pintura¿Qué recuerdos te traen sus inicios? R.M.: Eso nació en un local que había junto al grupo “La Paz”, y bajo los auspicios de Manuel Baeza, pintor alicantino con residencia veraniega en Sant Joan d’Alacant, nació la feliz idea de realizar una exposición de pintura a nivel local y provincial.

A esa primera exposición presenté una obra como autor local y me llevé la medalla de bronce, un cuadro que se llama “Geranios” y que se encuentra en las instalaciones del Juzgado de Paz.

Me emociona ver que un proyecto que empezó sin pena ni gloria haya llegado a cumplir 50 años porque un proyecto si no tiene continuidad no vale de nada.

Me parece realmente encomiable la exposición que se ha realizado con motivo del aniversario, la idea es admirable, por parte de la concejalía y aunque echo en falta el que no se haya expuesto la totalidad de las obras que fueron premiadas por su no localización, el resultado final ha sido digno de resaltar. Por lo cual felicito a la concejalía de cultura y a su comisario.

L.R.: ¿Cuál fue el primer cuadro que pintaste? R.M.: Anteriormente el primer cuadro que yo pinté al óleo era una copia de un calendario de Phillips y lo expuse en el escaparate de la sastrería Quereda que estaba en La Rambla. Entonces se hizo la exposición y como no me dio tiempo a presentar el cuadro en ella pedí a la sastrería que me hicieran ese favor y me dieron todas las facilidades. El escaparate se decoró con tejidos, mazorcas de maíz, ñoras, utensilios de cocina de hierro y en un caballete mi cuadro. El mismo representaba una gallina clueca arropando a sus polluelos en un pajar. Ese cuadro fue el primer cuadro que yo pinté al óleo, aún lo conservo. El éxito de ese escaparate fue evidente por la afluencia de público que tuvo. Entonces fue cuando mi familia supo que tenía aptitudes artísticas y me apoyó en el desarrollo de éstas.

Hablé con la dirección del Grupo Escolar de esta Villa y organicé mi primera exposición que se componía de 25 obras; era pintura de un principiante muy atrevido, con copias de Velázquez, El Greco… muy ingenuas.

Esta exposición fue muy aceptada por el público, estuvo abierta durante todas las fiestas del Cristo, y potenció la siguiente exposición de pintura oficial en la que ya colaboré y participé con la elaboración de las “Bases” de lo que luego fue el Certamen de Pintura de Sant Joan. Y ya en esa exposición fue cuando me llevé esa medalla de bronce como artista local con la obra “Geranios”, en la siguiente conseguí la de plata con “Balcón con flores” y en la sucesiva la de oro con la obra “Vuelo de palomas”.

L.R.: Pues muchas gracias, espero que nos mantengas informados de tus próximos proyectos