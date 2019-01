Reivindicación de mejoras de la condiciones laborales a las puertas del Ayuntamiento

Trabajadores municipales del grupo E y agentes de la Policía Local de Sant Joan se concentraron el pasado martes 15 de enero, en las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del pleno ordinario, para reivindicar una vez más la mejora de sus condiciones laborales.

Miembros de la “Plataforma por la subida de las AAPP a C2” trasladaron al alcalde su malestar por una promoción interna del Grupo E, ya extinto, al Grupo C2, regularizando así su situación. Una medida a la que el Concejal de Personal del Ayuntamiento de Sant Joan, el edil socialista Manel Giner se comprometió en febrero del año pasado y en la que el Ayuntamiento está trabajando desde entonces.

La ausencia de reuniones con el edil para conocer en qué estado se encuentra su reivindicación motivó la concentración de ayer.

El Alcalde Jaime Albero (PSOE) explicó a los miembros de la plataforma que acudieron a la manifestación que la medida va asociada a un aumento salarial “ya intentamos hacerla efectiva cuando presentamos el presupuesto de 2017 que fue tumbado por la oposición junto a una oferta de empleo público (OPE) de 32 plazas y volverá a estar reflejado en los presupuestos que presentaremos para 2019”.

El concejal del área Antoni Manel Giner aclaró que esta regulación iba vinculada a una oferta de empleo publico que estaba contemplada en el presupuesto de 2017 pero éste no se llegó a aprobar. Además el edil explicó que el paso del Grupo E a C2 es voluntario, y solo sería aplicable a los trabajadores con cierta titulación, “Por eso vamos a poner a disposición de los trabajadores cursos de formación para poder obtenerla”.

Desde la plataforma se mostraron escépticos con las promesas del alcalde y mostraron su disconformidad ante un problema que no se limita a una subida salarial, de apenas 40 euros, sino que sin ella los trabajadores no pueden permutar su puesto de trabajo a otros ayuntamientos “De los 50 trabajadores del grupo al menos tres querían permutar su puesto a otros ayuntamientos más cercanos a su lugar de residencia y sin la regularización de su puesto de trabajo les es imposible ya que el Grupo E ya no existe en otras administraciones públicas”, explican desde la Plataforma.

La Policía Local pide cobrar un plus por nocturnidad

Por otro lado, a la concentración también acudieron agentes de la Policía Local de Sant Joan quienes centraron su reivindicación en reclamar que se comience a cobrar la nocturnidad ya que en la actualidad los agentes que realizan el servicio por la noche tan solo tienen por compensación una semana de vacaciones. “Esto es algo insólito y que no se da en ninguna otra población de hecho en la mayoría a los agentes se les compensa la nocturnidad con gratificación económica y vacaciones por la penosidad de ese servicio”, explican un portavoz de un sindicato.

Por otro lado protocolo de horarios del año 2008 recogía la paga de 230 € por servicios extraordinarios pero desde el año 2010, se eliminó este suplemento y se pasaron a pagar como horas extras, salvo en los dispositivos de Fiestas del Cristo y Santa Faz (que mantuvieron el plus de 230 euros). Ahora los agentes solicitan que “al menos se recupere la situación en la que se encontraban en 2008. Mientras que desde la Policía explican que fue por un Decreto del alcalde a causa de un sobregasto en la Partida de Personal de ese año, el concejal apuntó que ese acuerdo fue fruto de una negociación y ahora quieren “otra cosa” lo cual le parece lícito.

El concejal del área de personal explicó que “en la negociación se nos pidió que por decreto de alcaldía volvieramos a ese protocolo pero como ellos saben la Jefa de Personal realizó una advertencia indicando que no se podía aplicar ya que no era acorde con la legalidad y era necesario negociar otra alternartiva. Desde la concejalía como gesto de voluntad política les ofrecimos que durante la negociación del nuevo protocolo de horarios tuvieran un plus de nocturnidad de 270 euros por agente y 15 euros más cada escala para los días de Fiestas y no se quisieron acoger a la propuesta. Es por ello que como medida de prevención desde la concejalía gestionamos un refuerzo de dos patrullas más de la Guardía Civil que son los que tienen la competencia en materia de seguridad”