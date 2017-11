PYCSA ahorra al Ayuntamiento de Sant Joan 200.000 €

. Esta negociación ha retrasado las previsiones de ingresos de la empresa municipal, por lo que ha asumido con sus fondos unas pérdidas contables de 86.000 € en 2017 para ahorrar más del doble al Ayuntamiento en 2018.

Con esta gestión de Personas y Ciudad el PAI para terminar las obras Nou Nazareth, paralizado desde 2009 y encomendado a la empresa municipal desde julio de 2015, ha dado un importante paso hacia adelante.

En la actualidad, la empresa municipal Personas y Ciudad y el propio Ayuntamiento, están culminando la negociación con Iberdrola para la reducción del coste de la línea eléctrica que conecta con la subestación de Cantalar.

El coste de ejecución previsto para esa línea eléctrica, que cruza el término municipal de norte a sur, era de 1.623.000 € + IVA, frente a lo que la empresa municipal, apoyada por el Ayuntamiento, solicitó que dicho coste se distribuyese entre todos los sectores beneficiados por ella, incluyendo al municipio de Alicante.

Las negociaciones han dado su fruto y se ha conseguido rebajar el coste de la línea, a financiar con una retasación hacia los propietarios, en un 55%, quedando en una cifra de 740.000 €+IVA. Ello además supone que no se exceda el límite máximo de retasación de obras de urbanización, de forma que el Ayuntamiento no se verá en la obligación de abonar parte de las cargas de urbanización.

Una vez conocida esta cifra, puede incorporarse a la tramitación administrativa, para que esta continúe y puedan aprobarse tanto la continuación de las obras como el inicio de las mismas dentro de 2018.

“Con esta actuación de la empresa municipal se despeja el camino a la finalización de Nou Nazaret, algo que me he marcado como prioritario desde que he asumido el área de Urbanismo”, ha declarado la concejala de Urbanismo Esther Donate.

“La empresa municipal ha ahorrado a este Ayuntamiento durante 2017 más de 300.000 € mediante el ahorro de la contrata de Limpieza de Edificios y la negociación con Iberdrola en Nou Nazaret y ha asumido el sobrecoste que supone el desfase entre lo que se aporta de Dependencia y lo que la empresa paga a las cuidadoras”, ha concluido el alcalde y presidente de la empresa municipal Jaime Albero.