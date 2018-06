Presentació a Sant Joan d’Alacant de la novel·la Res a amagar en el Dia de l’Orgull LGTBI

Gina té 14 anys, ganes de fer amistats a l’institut nou i dos mares amb les que s’ho explica tot. Però darrere del recent canvi de poble s’amaguen uns quants secrets. Amb aquest argument inicial es presenta Res a amagar, novel·la finalista del premi de narrativa juvenil Ciutat de Torrent 2017 i recentment publicada per l’editorial Tabarca.Res a amagar és una novel·la sobre la diversitat familiar, el bullying i l’homofòbia, però també sobre l’amistat, la complicitat, la valentia i els drets de les persones LGTB. Està especialment pensada per a l’alumnat de secundària, però també és una lectura interessant per al públic adult, que descobrirà com hem avançat com a societat en els últims tres anys pel que fa a la diversitat afectiva i sexual.Visibilitzar la diversitatEl text posa de relleu la invisibilitat, encara, dels diversos models familiars. Tretze anys després del canvi legal que permet el matrimoni igualitari a Espanya, les famílies homoparentals són pràcticament invisibles, socialment i fins i tot per a l’administració, com ho prova el fet que molts formularis continuen demanant el nom d’un pare i una mare. Res a amagar reflexa també altres realitats familiars: adolescents que viuen amb una àvia, mares soles o famílies on hi ha persones amb diversitat funcional.Bullying i homofòbiaLes dades mostren que l’homofòbia és un factor destacat als casos de bullying als centres educatius. Un estudi de COGAM afirma que el 80% de l’alumnat LGTB amaga la seua opció sexual als instituts de secundària i és tres voltes més probable patir agressions si es mostra

obertament. Més enllà de les xifres, la diversitat sexual continua sent un tema poc tractat a molts centres educatius, i abordar-los a l’aula sovint depén de la bona voluntat del professorat. Res a amagar vol ser una eina més per ajudar a reflexionar sobre aquesta realitat i previndre l’assetjament i l’homofòbia.

L’autora

Anna Boluda Gisbert (Alcoi, 1976) és periodista i realitzadora de vídeo i actualment viu a cavall entre València i Xàbia. Va passar part de la infància i l’adolescència a Sant Joan d’Alacant, on va ser alumna del col·legi Rajoletes i de l’institut de secundària Lloixa.

Té un interés especial pels temes socials, els drets de les dones, els infants i les persones LGTBI. Ha guanyat diversos premis internacionals amb els documentals Queer Spawn i Homo Baby Boom sobre famílies homoparentals. Recentment ha començat a escriure ficció. Ha sigut finalista de diversos premis literaris de relat curt i ha publicat una obra de no ficció sobre memòria històrica.

Res a amagar és la seua primera novel·la juvenil.

Presentació a Sant Joan d’Alacant

La presentació de Res a amagar a Sant Joan d’Alacant serà dijous 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBI, a la Biblioteca Municipal de Sant Joan d’Alacant, dins la Setmana Orgull LGTBIQ+ organitzada per l’ajuntament del municipi.