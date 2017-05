Piden que se convoque la Comisión del crematorio y exigen la revocación de la licencia medioambiental

El colectivo de afectados por el crematorio de Sant Joan (formado por la Junta de Personal del Hospital, el AMPA del colegio Lo Romero, representante sindical de la Universidad UMH, la plataforma anticrematorio y por la dignidad de Sant Joan) han pedido que se convoque la reunión de la Comisión del Crematorio.

Desde el colectivo recuerdan en un comunicado que “el alcalde, se comprometió a convocar la Comisión cada mes y que incluso en la reunión que tuvo lugar en enero de 2016 ante el Conseller de transparencia y Participación el alcalde se comprometió no solo a convocarla sino a asistir a las reuniones cosa que no ha hecho en las últimas 4”.

Por otro lado los afectados por el crematorio solicitaron la revocación de la licencia medioambiental.

El pasado 25 de abril el grupo Ciudadanos presentó una moción para revocar la licencia medioambiental, que es competencia municipal, haciéndose eco de numerosas irregularidades detectadas en su concesión y ante la caducidad de tal licencia ambiental ya que el crematorio lleva más de 2 años cerrado.

“ El ayuntamiento, el alcalde y el equipo de Gobierno deben dar explicaciones sobre por qué no se revoca la licencia ambiental y no escudarse como hacen siempre en los técnicos para no tomar decisiones. Deben tomar decisiones y cumplir su compromiso con la ciudadanía que no es otro que el cierre definitivo de esta instalación calificada por la propia administración como contaminante, peligrosa y nociva y ubicada junto a una universaidad, un colegio, hospital, viviendas… es decir en una zona densamente poblada y extremandamente sensible a la emisión de contaminantes”, explican en el comunicado.