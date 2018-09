Participa en la “VI Volta en bici Mutxamel – Sant Joan” este domingo

El próximo domingo 23 de septiembre de 2018 se celebrará la “VI Volta en Bici Mutxamel - Sant Joan” con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta. La utilización de este medio de transporte repercute no solo en la salud individual de las personas sino también en la mejora del medio ambiente mediante el aumento de la calidad del aire.

La actividad consistirá en la realización de una marcha cicloturista que discurrirá por ambos municipios. Esta sexta edición se plantea como una actividad familiar, con una asistencia estimada de unas 500 personas, sobre un recorrido de 15 km que atravesará ambos términos municipales por calles urbanas y caminos asfaltados.

La actividad se iniciará a las 9’00 horas en el Ayuntamiento de Mutxamel con la entrega de dorsales, para lo que será necesario la inscripción previa. A las 10’00 horas se dará la salida del recorrido, el cual deberá ser completado por todo el grupo en conjunto. Está previsto que se realice una parada en el Jardín de Manzaneta en el término de Sant Joan d’Alacant sobre las 11’00 horas para tomar un pequeño almuerzo a base de frutas y bebidas y finalizar el recorrido sobre las 12’30 horas en el lugar de salida. Para poder participar en el itinerario es imprescindible llevar casco.

La inscripción previa en la actividad se puede formalizar en la web: www.grupobrotons.com

Diumenge que ve 23 de setembre de 2018 es celebrarà la “VI Volta en Bici Mutxamel -Sant Joan” amb l’objectiu de fomentar l’us de la bicicleta. La utilització d'este mitjà de transport repercuteix tant en la salut individual de les persones com en la millora del medi ambient per mitjà de l'augment de la qualitat de l'aire.

L'activitat consistirà en la realització d'una marxa ciclista que discorrerà per ambdós municipis. Aquesta “VI Volta en bici Mutxamel – Sant Joan” es planteja com una activitat familiar, amb una assistència aproximada d'unes 500 persones, sobre un recorregut de 15 km que travessarà ambdós termes municipals per carrers urbans i camins asfaltats.

L'activitat s'iniciarà a les 9’00 hores a l’Ajuntament de Mutxamel amb el lliurament de dorsals, pel que serà necessari la inscripció prèvia. A les 10’00 hores es donarà la sortida del recorregut, que haurà de ser completat per tot el grup en conjunt. Es realitzarà una parada al JArdí de Manzaneta al terme de Sant Joan d’Alacant sobre les 11’00 hores per prendre un xicotet esmorzar de fruites i begudes i finalitzar el recorregut sobre les 12’30 hores en el lloc d’eixida. Per poder participar en l'itinerari és imprescindible portar casc.

La inscripció prèvia en l'activitat es por formalitzar a la web:

www.grupobrotons.com