El PSOE de Sant Joan presenta una lista consensuada para renovar su ejecutiva local

Tras más de 5 años y 8 meses los socialistas de Sant Joan se reunirán el Jueves a las 20 horas para renovar su máximo órgano de dirección. Para ello y según palabras del Secretario de Organización Alberto Cia “ se han realizado múltiples encuentros con compañeros para llegar a una candidatura única liderada de nuevo por Pablo Celdrán” Finalmente y casi con toda probabilidad habrá una única lista que reflejaría el 100% de las sensibilidades de la agrupación y que tendrá en Jaime Albero como su Presidente, a Santiago Escudero como Vicesecretario General y a Esther Donate como nueva Secretaria de Organización. Esta propuesta incluye no sólo a la totalidad de los concejales actuales sino que recupera a compañeros y compañeras como Elena García, Jose Luis Olcina, Maribel Palomares o Chelo Ferrándiz, miembros del equipo de gobierno que lideraron los ex alcaldes Paco Seva y Edmundo Seva. Según Celdrán, “Podemos estar muy orgullosos de esta propuesta de Ejecutiva que espero que tenga el mayor número de apoyos posibles. Es un proyecto nuevo con gente nueva pero también la gente de siempre, que viene a reforzar el proyecto liderado por nuestro Alcalde Jaime Albero para que en el 2019 el resultado electoral sea mucho mejor que el del 2015” “Serán 25 los miembros de la ejecutiva, 1 más que la lista electoral que deberemos presentar el año que viene, creo que con esta candidatura mandamos un mensaje alto y claro a la ciudadania y al resto de fuerzas políticas, y este no es otro que, los socialistas nos presentamos de nuevo unidos y queremos que los logros que estamos consiguiendo con Ximo Puig y Jaime Albero se conviertan en muchos más votos y representantes para continuar con las políticas de izquierdas” Según Cía que pasara a llevar el Area de Acción Electoral. “Ha sido clave el espíritu de consenso mostrado por todas las sensibilidades”