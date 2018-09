Abren un nuevo establecimiento Pepito Patatón en la Playa de San Juan con parque de bolas

× Ampliar El parque de bolas de Pepito Patatón en la playa de San Juan

Pepito Patatón se ha convertido en el establecimiento de moda para degustar las mejores hamburguesas, bocadillos, perritos patatas con deliciosas salsas y pizzas con masa casera. Ahora disfruta de las delicias de Pepito Patatón también en la playa de San Juan, en concreto en el Centro Comercial Garden -Av. Santander 25- de la Playa de Sant Joan (Junto a C.C. Fontana) donde cuenta con una magnífico y amplio parque de bolas por lo que es ideal para celebrar los cumpleaños de tus hijos. También cuentan con un gran parque de bolas en su establecimiento de San Vicente del Raspeig. El establecimiento cuenta con una amplia terraza que da a la plaza cubierta del Centro Comercial por lo que es un lugar idóneo para disfrutar de una comida, merienda o cena con niños.

Además ellos pueden disfrutar de una estupenda instalación con juegos infantiles, piscina de bolas colchonetas etc… Su comida es excelente, no dejes de probar sus deliciosas hamburguesas de buey o la de solomillo de ternera.

También son muy recomendables sus bocadillos entre los que cabe destacar el Levante (mayonesa, lechuga, jamón york, bacon, lomo adobado y huevo frito) o el Chivito (mayonesa, tomate, lechuga, queso, bacon, pechuga de pollo y huevo cocido).

Ahora también puedes degustar estas delicias desde la comodidad del sofá de tu casa gracias a su servicio a domicilio que llega donde otros no llegan. Además de toda la playa de Sant Joan, El Campello, Playa de Muchavista, San Juan de Alicante, Mutxamel, llegan a urbanizaciones como Bonalba o Rio Park, La Alamajada y por supuesto San Vicente del Raspeig. Para consultar más información podrás llamar al 865 600 907 o 642 572 474, enviar un correo a info@pepitopataton.es, visitar su página web (pepitopataton.es) o entrar en su Facebook (Pepito Patatón). También puedes descargarte su aplicación y ver a través de tu móvil todo lo relacionado con sus servicios.

Si ya los conoces no dejes de visitar este nuevo local y si aún no lo has probado, ¿a qué esperas? busca el sabor del genuino y auténtico Pepito Patatón, repetirás.