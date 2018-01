Nos dejó, José Bernabeu Esteve, “El Tío Salaura”

× Ampliar José Bernabeu Esteve, "El tio Salaura"

El pasado domingo nos dejó José Bernabeu Esteve, vecino de Sant Joan gran trabajador y músico de la Sociedad Musical “La Paz” desde el año 1943. Fue el músico más veterano de la entidad junto a sus compañeros Alfredo Amat, José Espinós o Antonio Ruiz “El Panaero” , la cual le dedicó un pasadoble titulado “Al tío Salaura”.

Se inició en la música gracias a su amigo Manuel Ivorra, al que llamaban "Calçeta" que tocaba el clarinete en la banda. Entonces empezó a estudiar solfeo bajo la tutela de José Torregosa que también era el director de la banda por aquel entonces. Torregrosa fue el que le dio su primera boquilla de trompeta con la que se presentó ante su madre quien en un principio creyó que iba a caer enfermo de los pulmones como su hermano que tocaba la corneta. Pero no fue así José tocó este instrumento, del que se enamoró durante toda su vida, pero tuvo que dejarlo ya que cuando aprendió a tocarlo e la técnica utilizada era soplar a pleno pulmón, mientras que en la actualidad a los nuevos músicos se les enseña a soplar con el diafragma, una técnica en la que se realiza mucho menos esfuerzo. Por este motivo tuvo que cambiar de instrumento y optar por la tuba. Su primera actuación en público fue en Abril de 1944 en la procesión de Semana Santa en la que interpretó las piezas "Semana Santa en Sevilla", "Juana de Arco" y la Marcha Fúnebre de Chopin. Continúo su andadura por la Sociedad siendo trompeta segundo apoyando a un músico llamado Bautista quien le dio una valiosa lección, "El mejor músico es el que sabe tocar pero también el que sabe callar”. José aprendió la lección y supo ser discreto al principio omitiendo las partes que no dominaba hasta que poco a poco perfeccionó su técnica hasta tal punto que no le suponía ningún problema abordar cualquier tipo de pieza. José podría haber hecho carrera en la música en repetidas ocasiones le animaron a presentarse a una plaza de trompeta en la banda municipal, tanto José Torregrosa como el Maestro Antonio Climent, pero él no quería ir a Madrid, tenía 17 años y estaba empezando a dominar el oficio que ha sido su profesión durante toda su vida, la carpintería y ebanistería otro arte que supo compaginar con sus dos amores su familiavy la música.