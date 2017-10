Marta Díez San Nicolás, del IES García Berlanga, premiada por sus excelentes calificaciones en secundaria

La alumna Marta Díez San Nicolás, del IES García Berlanga de Sant Joan d’Alacant, recibirá una distinción de la Conselleria de Educación en un acto público que se celebrará próximamente como reconocimiento a su expediente académico del curso pasado cuya media es un 10.

Marta es una de los 111 alumnos de toda la Comunidad Valenciana y la única alumna de Sant Joan d’Alacant, que recibirá este diploma que premia y reconoce el trabajo de los alumnos de secundaria. Además, la obtención de dicho premio se hará constar en el historial académico y en el expediente académico de los mismos mediante una diligencia específica.

Fue el director del centro Miguel Ángel Esteve quien le dio la noticia la cual recibió con sorporesa y modestia. “No hago nada especial, creo que lo principal para sacar buenas notas es atender en clase, y entender lo que te explica el profesor”, nos contestó Marta cuando le preguntamos cual era el secreto de su éxito.

Entres sus preferencias Marta se decanta por las asignaturas de ciencias “Física, Química, son mis asignaturas favoritas. En realidad me gustan aquellas en las que puedo deducir y que son más prácticas. Me gustan menos las asignaturas que solo hay que memorizar como la Literatura”, nos confesó Marta quien afirmó que todavía no tiene decidió su futuro profesional.

Marta compagina sus estudios con la práctica de deporte en el club de voley Goldcar de Sant Joan d’Alacant en la categoría juvenil. “Acabamos de comenzar la temporada y hemos jugado nuestro primer partido contra Villena, ganamos”, añadió.

Fin a los premios de excelencia en Primaria

Este año ya no habrá premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Primaria, que desde hace unos años se sumaron a los de Secundaria y Bachillerato. La Conselleria de Educación ha decidido derogar la normativa que los regulaba para reconvertirlos en reconocimientos colectivos de buenas prácticas.