Los placeros se niegan a montar en el nuevo emplazamiento del mercado ambulante de Sant Joan

Estaba previsto que el pasado sábado 8 de julio el mercado de venta no sedentaria situado en las calles Mercado y Ordana, se trasladara a la Plaça de l’Ordana pero algunos comerciantes que no estaban de acuerdo con la medida decidieron no montar mientras que, según fuentes municipales, aquellos que sí estaban de acuerdo con la nueva ubicación se sintieron presionados y tampoco instalaron sus puestos.

El propio Alcalde, Jaime Albero junto a la concejala de Comercio Vanessa Romá trataron de convencer a los comerciantes de la importancia que supone el traslado por motivo de la seguridad de los vecinos de la zona per estos no atendieron a razones.

Desde el Ayuntamiento explicaron que el cambio de ubicación del mercado supone una mejora y un impulso a la economía local, así como un incremento en la seguridad ciudadana.

“Para mayor comodidad de los comerciantes y usuarios, están en estudio unas medidas de mejora en dicha plaza que esperamos se puedan ejecutar en breve, como es la instalación de baños y de zona de sombra”, explican desde el consistorio.

En el nuevo emplazamiento, una plaza abierta a tan solo 25 metros de la anterior ubicación se duplica la oferta de puestos en el mercado ya que ofrece una mayor variedad de productos (textil, calzado, bisutería, ropa de bebe…) y da la oportunidad a nuevos comerciantes de instalarse en la nueva localización, con lo que supone una mayor afluencia de público los sábados y que repercute positivamente en todo el comercio de la zona, incentiva la apertura de nuevos comercios y refuerza el carácter comercial del eje Avda. de la rambla y calle del mercado.

En el anterior emplazamiento se generaban numerosas molestias a los vecinos, no podían acceder los vehículos de emergencia y, estaba completo no pudiendo atender a las 30 nuevas solicitudes de vendedores.

Vecinos y comerciantes de la zona mostraron su agradecimiento por el traslado por los perjuicios que vienen sufriendo cada sábado:

• Quisiera utilizar este Buzón Ciudadano para expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant por la decisión tomada de cambiar el emplazamiento de mercadillo de los sábados. Como vecino de la C/L'Ordana las molestias ocasionadas por el mercadillo son múltiples: seguridad, accesos cortados a la arteria principal del municipio, ruidos, limpieza, impedimento del uso de plazas de garaje, etc... Por todo ello, me parece una decisión acertada el trasladar el mercadillo a la Plaza L'Ordana Desde aquí, mi enhorabuena por la excelente labor y por haber tenido la sensatez y coherencia por bandera en este tema y no los intereses económicos particulares.

• Agradecer al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant la iniciativa de trasladar el mercadillo de los sábados. El cambio de emplazamiento lo considero productivo, además de aportar a la zona centro más seguridad, limpieza, accesibilidad y mejora de las condiciones de los vecinos de esta zona.