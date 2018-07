Los atascos en la “rotonda de Gibeller” irán a más si no se pone una solución en los próximos años

La conocida como “rotonda de Gibeller” es el resultado de no favorecer el transporte público entre poblaciones y dotar de infraestructuras insuficientes a un parque de automóviles en aumento y cuyo crecimiento en nuestra zona puede llegar a aumentar hasta en unos 5000 vehículos más según la previsión de desarrollos de diferentes sectores en El Campello, Sant Joan y playa de San Juan (Alicante).

Las retenciones de tráfico son diarias en este punto del término municipal de Sant Joan ubicado en la antigua N-332 a su paso por Sant Joan. Las colas son constantes y éstas se alargan aún más cuando llega la época veraniega dado que esta rotonda es la principal puerta de entrada a los municipios de Sant Joan y El Campello, pero también absorbe el tráfico de vehículos que se dirigen a la zona de la Playa de San Juan y los que llegan desde el PAU4 y PAU5. En este punto también confluyen los vehículos que llegan desde San Vicente del Raspeig, Villafranqueza y Mutxamel que utilizan la ronda CV-821 Ingeniero José Ramón García Antón

Este problema se puso sobre a mesa recientemente en una reunión mantenida por la edil de Movilidad, Eva Delgado y el alcalde de Sant Joan Jaime Albero con el subdirector de movilidad de la Generalitat Valenciana Josep Llin para plantearle una pronta solución a este problema ante el inminente crecimiento poblacional.

“El propio subdirector cuando se hizo la rotonda ya advirtió que se iban a arrepentir de esa obra”, manifestó el alcalde. “En la reunión le planteamos el problema y esperamos que sean los técnicos de Conselleria los que nos den la mejor opción para darle solución al problema”, explicó la edil Eva Delgado.

El alcalde Jaime Albero añadió, durante el pasado pleno municipal en el que fue preguntado por el tema por el concejal no adscrito Ignacio Gisbert, que este problema se da cuando no se da prioridad ni se fomenta el transporte público. “Cada vez tendremos más vehículos transitando en esta zona de Alicante ya que se están desarrollando nuevos sectores en la zona de Vistahermosa, la zona de Albufereta también está en desarrollo. Además nuestros vecinos de El Campello nos comunicaron que querían desarrollar la zona de Salesianos y la zona de Fabraquer y ahora mismo, el SUP 11 está a punto de empezar, por lo que en apenas cinco años podemos tener grandes problemas en la Avenida de Denia. Todo esto se lo planteamos a Conselleria para que nos den las soluciones.

Las posibilidades más inmediatas pasan por crear accesos directos que permitan acceder desde Santa Faz directamente a Alicante y desviar vehículos que vienen desde Alicante a la playa si pasar por la rotonda.

Esta solución para la más inmediata pero en otras ocasiones se había planteado la construcción de un paso elevado o subterráneo en esta rotonda para evitar los atascos y garantizar la seguridad vial.