Las Plantas de residuos no recuperan ni la mitad de los residuos que marca la normativa

El coordinador del área de residuos de Ecologistes en Acció, Carlos Arribas, ha visitado esta semana Sant Joan de la mano del colectivo local de Compromís para ofrecer una charla sobre la gestión de residuos en nuestras comarcas y darnos pistas sobre cómo caminar hacia un modelo más sostenible.

Ecologistes ha denunciado la falta de control en las plantas de residuos que acaban enterrando todo tipo de basuras sin un tratamiento, cometiendo infracciones contempladas en la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. Estas plantas de gestión no recuperan ni la mitad de los residuos que establece el Plan Integral de La Comunitat Valenciana que marca que, como mínimo, un 9% de los materiales que llegan a las instalaciones deben ser recuperados para su posterior reciclaje.

En el caso de Piedra Negra, la planta tiene muy bajo rendimiento de recuperación de materiales, especialmente si comparamos con el 50% de los desechos que se deberán recuperar en 2020 según el objetivo que marcó Europa, por lo que las cifras no son nada positivas y muestran que la situación en cuanto al tratamiento de enseres, escombros y plásticos no avanza. “Para el Partido Popular la gestión de residuos no era una prioridad” sentenció Arribas. Para él, ahora se está avanzando en este ámbito, pero todavía es insuficiente y reclama “valentía política” para abordar los nuevos modelos de gestión. Según los datos de la Dirección General de Calidad Ambiental, el 80% de la basura que llega a Xixona no se recicla y se lleva al vertedero, cuando el Plan Integral establece que no se puede superar el 44%.

Arribas dedicó buena parte de la exposición a explicar alternativas al modelo actual, como la recogida selectiva de la materia orgánica para generar un compost de calidad. Además, se necesita una apuesta real por parte de las administraciones para ofrecer soluciones efectivas, incidir en la educación ambiental como herramienta clave, y poner el foco en los residuos que se abandonan en las calles, que tardan siglos en degradarse y contaminan nuestro entorno, nuestros suelos y nuestra agua.

Se explicó el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de residuos, usado en España hasta los años 80 y que permitía devolver los envases en las tiendas donde se compraban a cambio de una cantidad de dinero. Países como Alemania, Noruega o Estonia ya han incorporado el hábito de devolver latas y botellas con el sistema SDDR, reciclando alrededor de un 90% y colaborando con tener un entorno más limpio.

El acto fue moderado por el concejal Sergio Agueitos, que insistió en que hablar de gestión de residuos es hablar de cómo los producimos y, por tanto, la necesidad urgente de replantear el modelo de consumo actual, evitando productos sobre- envasados, usando bolsas o carros reutilizables para hacer la compra o reutilizando los envases. Además, Agueitos apuntó que una gestión correcta de los residuos no sólo es una oportunidad de recuperación de recursos, sino también de generación de puestos de trabajo de proximidad.