La població d'oronetes ha augmentat en 14 parelles en un any

La Regidoria de Medi Ambient porta un any treballant per la conservació i recuperació de l’Oroneta Cuablanca a Sant Joan, un projecte que ha permés un increment de la població de 149 parelles en 2016 a 163 en 2017.

Este increment s’ha degut a la bona actitud i el respecte dels particulars i les empreses amb nius a les seues façanes. I és que un dels pilars fonamentals de la campanya és la conscienciació sobre esta espècie. Amb l’elaboració d’un tríptic informatiu juntament amb converses mantingudes amb els principals implicats, s’ha fet una tasca d’assessorament amb l’objectiu de respectar els nius dels seus habitatges. Accions que s’intensificaran a la tornada de l’estiu.

A més, 2017 ha estat protagonitzat per una sèrie d’actuacions dirigides al manteniment de la biodiversitat, com la col·locació de menjadors, zones de fang o nius artificials. Esta aposta ha ajudat al fet que no haja desaparegut cap colònia i que aparegueren alguns nius nous. Les principals colònies santjoaneres han experimentat un creixement respecte a l’any passat, com en CP Rajoletes, Goldcar i al carrer Tomás Capelo.

Per últim, el biòleg encarregat del projecte, Roque Berenguer, insistix en continuar amb l’educació ambiental que la Regidoria de Sergio Agueitos porta endavant. Les xarrades i tallers són activitats que els i les alumnes gaudixen i ajuden a què la informació sobre l’oroneta i la seua conservació no arribe sols a ells, sinó als seus pares, familiars i veïns.

“Els resultats demostren la importància de conscienciar la població per aconseguir que es respecten els nius tot l'any, ja que fan un efecte d'atracció per a altres oronetes. Hem aconseguit una major sensibilitat però cal continuar treballant en esta línia per consolidar este projecte que, juntament amb altres, fomenten la biodiversitat” afirma Agueitos.