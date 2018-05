La obra “Guyi, guyi” pone el broche de oro a la segunda edición de “Petit Teatre”

Este viernes, 1 de junio a las 18:00, el Auditorio de la Casa de Cultura acoge la obra teatral infantil “Guyi, Guyi” a cargo de Periferia Teatro. Una obra dirigida a niños a partir de 3 años que nos enseña a valorar la diferencia contándonos la historia de un cocodrilo que no sabe que lo es, no es fiero ni voraz. No sabe comportarse como los otros Guyi-Guyi tendrá que seguir su instinto y aprender como debe actuar para ser un “buen cocodrilo”

PETIT TEATRE, el Festival de Teatre per a la Infància de Sant Joan d’Alacant, se consolida en su 2ª edición

Durante su 2ª edición, PETIT TEATRE ha mantenido su deseo de ofrecer a los niños y niñas de Sant Joan, así como a los de otros municipios cercanos, una propuesta escénica de calidad, exponente de los diferentes lenguajes creativos que se están desarrollando en el territorio nacional e internacional.

Un festival de teatro, títeres y danza destinado a público infantil y familiar, que promueva el desarrollo creativo de los más pequeños de nuestro municipio; al tiempo que refuerza la vivencia de las artes escénicas en familia.

Por este motivo, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y en estrecha colaboración con Fàbrica de Paraules -compañía profesional de teatro para la infancia afincada en el municipio-, se ha ampliado la programación del Festival: 9 espectáculos de 9 compañías pertenecientes a 8 comunidades autónomas diferentes.

Espectáculos en valenciano y castellano, teatro para bebés, danza contemporánea, 1 estreno teatral…., ha sido parte de lo que PETIT TEATRE ha ofrecido a los más de 1700 espectadores que ha tenido.

El Festival ha mantenido la propuesta de talleres permanentes de teatro y títeres para niños que se han impartido en “La Fàbrica” – espacio creativo gestionado por la compañía Fàbrica de Paraules; así como la actividad Petit Diàleg Teatral, una iniciativa para promover el diálogo entre artistas y espectadores a través de la reflexión y la crítica teatral.

Del mismo modo, el Festival ha conservado su interés por contribuir solidariamente a otros proyectos educativos y/o culturales, donando el importe íntegro de la recaudación de taquilla, en este caso a la Asociación Dhanyawaad – Cultura por Nepal. 4.479 €, (a falta de sumar lo que se recaude en la última representación del Festival, con la que se clausurará esta 2ª edición) serán entregados a dicha asociación.

Dhanyawaad (palabra nepalí que significa “gracias”), es una joven asociación que desde 2015 (año de los terribles terremotos que asolaron Nepal), “Realiza proyectos educativos integrales a través del arte, la cultura y el trabajo directo con grupos de mujeres en zonas rurales de Nepal; promoviendo la participación ciudadana y el empoderamiento”.

Como Festival destinado a la infancia, desde su nacimiento, PETIT TEATRE decidió reconocer a través de un PREMIO HONORÍFICO, la labor de personas o entidades que estuviesen trabajando en pro del desarrollo de las Artes Escénicas para niños y jóvenes. En esta 2ª edición dicho premio recae en La Asociación de Teatro Escolar de Elche – ATE, entidad que desde su fundación en 1982 ha promovido la práctica teatral en la escuela como herramienta para el desarrollo de los niños y niñas; a través del Festival de Teatro Escolar, el Seminario Permanente de formación para profesores que trabajan con la herramienta del Teatro en sus aulas; y la gestión de una programación teatral estable en la Sala Tramoia, entre otras actividades.