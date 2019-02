La Mesa de Negociación aprueba la plantilla y la RPT de 2019 condicionadas a la aprobación del presupuesto

En la Mesa General de Negociación celebrada el pasado miércoles 27 de febrero, se ha aprobado la RPT del año en curso que marca las necesidades presupuestarias en materia de personal para la futura aprobación del presupuesto municipal.

Desde los sindicatos explican que a pesar de no estar de acuerdo con la propuesta han accedido a su aprobación para no ser obstáculo: “hemos dicho que sí a la OEP tras haber aclarado algunos errores en su planteamiento, para no tropezar de nuevo con el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Función Pública”, explican en un comunicado.

Por su parte, el concejal del área de Manel Giner (PSOE), explicó que “hemos conseguido que las reivindicaciones sindicales sean atendidas dentro de los límites que nos marca el procedimiento, avanzando decisivamente para conseguir unas mejores condiciones del conjunto de la plantilla”. No bostante, para los sindicatos esta declamación del edil solo ha servido para ofender aún más a los funcionarios del ayuntamiento “que han visto prestados a sus representantes sindicales para una foto “familiar” usada en una desafortunada publicación horas después de finalizar la reunión, esas publicaciones que hacen ver que el Político se vende muy bien, desvirtuando la realidad de lo ocurrido realmente”, manifiestan desde el sindicato.

Una RPT que depende del presupuesto

De la aprobación del presupuesto depende la convocatoria de una Oferta de Empleo Público que incluya las reivindicaciones de las Agrupaciones Profesionales (APs). De no aprobarse el nuevo presupuesto, la Oferta de Empleo Público aprobada no incluiría a las agrupaciones profesionales según el acuerdo adoptado por unanimidad. Esta OEP incluye 25 puestos de trabajo que comprenden la tasa de reposición, la consolidación de empleo temporal, la estabilización de plantilla de policía local y la promoción interna.

Una vez acordados estos documentos tras la constitución de los nuevos órganos de negociación tras las elecciones sindicales realizadas hace 20 días, no hay ninguna traba para la confección del presupuesto por parte del departamento de Hacienda para su posterior elevación al Pleno por parte del Alcalde.

Las condiciones del protocolo horario de la Policía propuesto por los sindicatos policiales quedan vinculadas a la aprobación de la nueva RPT, para cuya confección el concejal de personal dictó providencia el pasado día 13 de febrero. La semana que viene se iniciarán los contactos con las empresas especializadas invitadas a este procedimiento de actualización. El plazo estimado de confección de esta nueva RPT es de 7 meses y se contará con la colaboración de Ayuntamiento y Sindicatos.

Situación de los APS

En relación a la reclasificación de los AP al grupo C2 (115.000 euros para unos presupuestos de 14.000.000), desde el FESEP transmitieron al concejal que, “si realmente hubiera tenido voluntad política de sacarlo adelante hace ya 3 años, se hubiera puesto manos a la obra con una modificación de crédito. Pero no se hizo, se prometió mucho, pero no se hizo nada, mientras si se aprobaba una modificación de 400.000 euros en noviembre de 2017 en un mes de forma urgente, así que, cuando hay voluntad se puede. Por ello, la “transmisión” (los AP) de este Ayuntamiento sigue sin engrasar”, afirman desde el sindicato.

Situación de la Policía Local

En cuanto a la situación de la Policía local, el FESEP afirman que los informes de las diferentes jefaturas implicadas, Policía Local, Intervención y Personal, no son más que “unos avances administrativos que llegan a cuenta gotas, y aquel 30 de enero prometido en su día por Manel, pasó hace ya un mes, tras pedir a este colectivo en diciembre un voto de confianza”.

Además añaden que no todo lo que se necesita y pide la Policía Local va en un protocolo de horarios . “Y eso, a pesar que se le ha indicado que esas medidas negociadoras estaban, y están, en su verdadera voluntad política de evitar que la seguridad de Sant Joan, no quede en manos de la diosa Fortuna”.

Entre esas reivindicaciones destacan los chalecos antibalas unipersonales, “comprarlos por contrato menos es inviable pero no lo es pagar a una empresa privada que será la encargada de actualizar la RPT”.

“Licitar ese contrato para la adquisición de los Chalecos, ha sido muy difícil según Manel, por falta de empresas y problemas en la ley de contratos. Lo que no le cuenta al ciudadano es, que como esa compra para la seguridad de la Policía no vende de cara a unas elecciones municipales, no la hace. Pero, oigan, modificar la partida del renting de coches de la Policía Local y del combustible que utilizan para derivar 31.000€ para asfaltar el que va a ser el nuevo depósito de vehículos abandonados, ha sido coser y cantar”, afirman.