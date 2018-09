La concejala de Sanidad de Sant Joan pide una reunión urgente con Conselleria para garantizar la calidad del servicio de Oncología del Hospital

× Ampliar La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan Esther Donate

La noticia de la reestructuración del servicio de oncología del Hospital de Sant Joan ha generado mucha preocupación por parte de ciudadanos, usuarios y hasta ha motivado una campaña en la plataforma change.org.

A partir del próximo lunes, 1 de octubre, cuatro de los nueve oncólogos que pasan consulta de Oncología en el Hospital de Sant Joan se trasladarán al Hospital de Villajoyosa, creándose así una unidad propia en esta población que dará servicio a los usuarios de la Marina Baixa.

Ante esto, la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan, dirigida por la socialista Esther Donate, ha solicitado una cita urgente con la Consellera, Ana Barceló, y ha pedido explicaciones a la Gerencia del Hospital de Sant Joan desde donde le han transmitido que esta reestructuración no va a suponer una merma en el servicio que está ofreciendo a los usuarios.

Según informaron desde la gerencia del Hospital de Sant Joan el traslado viene motivado por una situación que se remonta al año 98 cuando comienza a trabajar como una unidad centralizada en el hospital de Sant Joan un equipo de 9 oncólogos, 5 pagados administrativamente por el hospital de Sant Joan y cuatro sufragados por el Hospital de Villajoyosa. En el año 2010 el servicio ya está compartido con la Vila pues comienzan a desplazarse los oncólogos a la vecina población. Esos traslados fueron incrementándose paulatinamente hasta que el 1 de octubre se creará la unidad en Villajoyosa.

En opinión de la gerencia, y así se lo trasladaron a la edil de Sanidad, el servicio no tiene por qué verse mermado ya que, por un lado, una bolsa de población de cerca de 4000 pacientes de la Marina Baixa volverán a su hospital de referencia y no tendrán que trasladarse hasta Sant Joan. Pero, además, existe el compromiso por parte de Conselleria de dotar antes de que finalice el año con un facultativo más al Hospital de San Joan.

No obstante, la concejala de Sanidad, Esther Donate, ha solicitado una reunión urgente con la Consellera para cerciorarse de que no habrá merma en el servicio par los pacientes de oncología que seguirán acudiendo al Hospital de Sant Joan “No se puede mermar la calidad del servicio, pediremos a la Consellera que cumpla el compromiso de dotar de un facultativo más al hospital de Sant Joan para garantizar la calidad del servicio. No obstante si esto fuera insuficiente solicitaremos a la Conselleria que dote al Hospital de Sant Joan de más oncólogos aunque sea con personal interino”.

El Partido Popular se suma a la campaña de la plataforma change.org

La noticia ha causado alarma social y hasta una campaña en change.org a la que se ha sumado el Partido Popular de Sant Joan D’Alacant.

Ante esto la edil ha preferido no hacer valoraciones, “No tengo por Costumbre valorar lo que políticamente hagan otros grupos sino que desde mi responsabilidad pedimos directamente a la consellera las explicaciones y las medidas que garanticen la excelencia en el departamento de oncología de Sant Joan”, explicó. “No vamos a permitir que se vea mermada la atención a los pacientes oncológicos y lo exigiremos en el canal que corresponde”

Desde el Partido Popular de Sant Joan d´Alacant habilitarán su despacho en el Ayuntamiento para recoger firmas y exigir a la Consellería de Sanidad que revierta inmediatamente la fragmentación prevista del servicio de Oncología del Hospital Universitario de Sant Joan d´Alacant y se reponga el número de profesionales en dicho departamento. Los vecinos que quieran sumarse a la campaña podrán hacerlo a partir del lunes 1 de octubre, de lunes a viernes de 9h a 14h horas en el despacho del grupo municipal del Partido Popular, ubicado en la tercera planta del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, sito en Plaza de España, 1.

En palabras del portavoz popular, Manuel Aracil resulta “incomprensible, injustificable e imperdonable” que la Conselleria desmantele el servicio de Oncología más premiado de toda España en los últimos 4 años por su calidad en la atención al paciente en los “Premios Best in Class”.

En definitiva, “se trata de una medida a la que se oponen los propios trabajadores del servicio que va a suponer que 4.000 pacientes tengan que cambiar de médico, aumentará las demoras y provocará una pérdida de calidad en la asistencia al enfermo”, afirmó Aracil.