La Concejalía de Limpieza organiza un planing de actuaciones extraordinarias de Limpieza en las zonas más afectadas por la suciedad

Desde la Concejalía de Limpieza, dirigida por Eva Delgado y tras la limpieza de solares municipales, se van a realizar una serie de actuaciones extraordinadias en las calles de Sant Joan como medida complementaria a las limpiezas ordinarias que se realizan a diario.

Estos zafarranchos de limpieza se han organizado por zonas, teniendo en cuenta en primer lugar las calles que consideramos de máxima prioridad, ya que son las más transitadas y afectadas por la suciedad, principalmente por los excrementos y deposiciones caninas. caninas.

En estas zonas se realizará además de la limpieza ordinaria, un baldeo más intensivo profundizando en la limpieza de bolardos, farolas, aceras y resto de mobiliario urbano.

Actualmente los operarios de la empresa adjudicataria de limpieza FCC, actúan de la siguiente manera: En primer lugar pasa un operario con la sopladora para sacar la suciedad, papeles, hojas, polvo de los lugares a donde la barredora no puede llegar, en segundo lugar se procede al barrido mecánico, después se realiza el baldeo propiamente dicho utilizando agua a presión y producto desinfectante, haciendo hincapié en bolardos, señales y farolas, por último se pasa de nuevo la barredora para eliminar y retirar los residuos que hayan podido quedar del proceso de baldeo.

En esta ocasión y para poder realizar una limpieza más exhaustiva y profunda, se ha organizado un calendario previo por zonas para la realización de estos zafarranchos, de manera que serán previamente señalizados para dejar las calles libres de vehículos que puedan entorpecer las tareas de limpieza.

El próximo día 28 de junio comenzarán estos zafarranchos de limpieza en las calles Pintor Baeza, C/ del Mercado, C/ de la Ordana y Pasaje la Ordana, y el 30 de junio se realizarán en C/ Dr. Ivorra, C/ Dr. Gadea, y C/ Salvador Montesinos. Durante el mes de julio continuarán de manera que el 4 de julio se realizarán en las calles Dr. Pérez Mateos, C/ Dr. Severo Ochoa y C/ Dr. Marañón. El 6 de julio le tocará el turno a la Avd. Diagonal, C/ Tomás Capelo y C/ Cristo de la Paz y el día 11 de julio se procederá en C/ Maigmona, C/ Juan Sebastián El Cano y C/ Cañaret.