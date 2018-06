La Noche del Fuego cada vez atrae a más público a Sant Joan d'Alacant

× 1 de 25 Ampliar × 2 de 25 Ampliar × 3 de 25 Ampliar × 4 de 25 Ampliar × 5 de 25 Ampliar × 6 de 25 Ampliar × 7 de 25 Ampliar × 8 de 25 Ampliar × 9 de 25 Ampliar × 10 de 25 Ampliar × 11 de 25 Ampliar × 12 de 25 Ampliar × 13 de 25 Ampliar × 14 de 25 Ampliar × 15 de 25 Ampliar × 16 de 25 Ampliar × 17 de 25 Ampliar × 18 de 25 Ampliar × 19 de 25 Ampliar × 20 de 25 Ampliar × 21 de 25 Ampliar × 22 de 25 Ampliar × 23 de 25 Ampliar × 24 de 25 Ampliar × 25 de 25 Ampliar Prev Next

Cada vez más vecinos de la comarca prefieren vivir la noche de la cremà en Sant Joan d'Alacant y evitar así las aglomeraciones y aparcamientos del centro de Alicante. Durante todo el fin de semana, pero especialmente el pasado domingo 24, el municipio ha registrado un mayor número de visitantes y eso se ha traducido en terrazas llenas para alegría de los hosteleros del municipio. Esta tendencia también la percibe los miembros de la Comisión de Fiestas de Hogueras de Sant Joan que se alegran de que su fiesta tenga el eco y la acogida que se merece. No obstante lamenta que si todos los que participan colaboraran la oferta de ocio sería mayor y todo sería más sencillo. "Los comisionados nos pagamos nuestra fiesta pero también ofrecemos Fiesta al resto de vecinos", nos explican una comisionada.

La gran afluencia de público también es atribuible a que la Fiesta este año ha caído en fin de semana, la cremà el domingo 24 y se ha pasado el día festivo al lunes 25 en Sant Joan d'Alacant. "El año que viene será mejor ya que la nit de la crema será el lunes 24 por lo que tenedremos tres noches de Fiesta, por lo que esperamos aún la visita de más público, con la consiguiente repercusión para el comercio local", comenta otro comisionado. Si esto es así, ¿por qué no pasar la fiesta a fin de semana?, podríamos preguntarnos. Pero, cuando planteamos esta pregunta nos explican que el debate no se abrirá hasta que no lo haga Alicante.

La noche de la cremà volvió a ser un éxito en el municipio de Sant Joan d'Alacant, tanto en cuestión de organización como de seguridad. Bomberos y Policía Local actuaron para que ningún percance enturbiara una noche mágica.

Las representantes del Fuego la Belleza Mireia Mira López y Belleza infantil Jiuliana Beatriz Maracita junto a sus Damas de Honor Priscila Marina Quiroja y la Srta. Mariola Bermejo García junto a las niñas Sara Sánchez Serrano y para Julia Quereda Llopis pasaron una noche inolvidable que quedará en el recuerdo arropadas en todo momento por miembos de la comisión, el alcalde de la localidad, Jaime Albero y la concejala de Fiestas Anahí Carreño y de Servicios y Mantenimiento Eva Delgado.