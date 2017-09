Las desavenencias de los grupos del equipo de gobierno llevan a Compromís a abandonar y pasar a la oposición

Los tres concejales de Compromís renunciarán a las competencias delegadas, abandonarán el equipo de gobierno y pasarán a la oposición ante el resultado de la votación de la enmienda presentada por este grupo a los presupuestos elevados por el alcalde, que finalmente fue rechazada por los votos en contra del PSOE, EU, DECIDO, las abstenciones del Partido Popular y el concejal de Ciudadanos y el único apoyo de los tres concejales de Compromís y el concejal no adscrito Iganacio Gisbert.

La enmienda pretendía, según los concejales de Compromís, aprobar el primer presupuesto consensuado y dejar sobre la mesa la partida de 50.000 euros destinada a pagar la mitad el importe que el alcalde Jaime Albero y la concejala Eva Delgado se comprometieron a pagar para dar solución a una huelga de basura que amenazaba con arruinar las Fiestas Mayores del municipio, para un mejor estudio y una futura modificación de crédito en los presupuestos de 2018.

Esto produjo un largo debate, de cerca de tres horas, para un punto que según destacó el primer edil, supone tan sólo un 0'23% de unos presupuestos que superan los 18.000.000 de euros. La razón de los grupos PSOE, EU, DECIDO para no aceptar dicha enmienda es una advertencia del interventor accidental en la que explica que de aprobarse el presupuesto enmendade debería someterse de nuevo a estudio y sería necesario la emisión de un nuevo informe técnico de intervención lo tardaría no menos de 10 días, más las comisiones, la convocatoria de pleno y la exposición pública las cuentas no estaría aprobadas hasta finales de noviembre.

Una vez tumbada la enmienda se pasó a la votación de las cuentas, confeccionadas en un 0'97% por la concejalía de Hacienda, dirigida por el edil de Compromís Llorenç Roman las cuales no fueron aprobada ya que se encontraron con los tres votos en contra de los propios concejales de Compromís, el no del Partido Popular y del concejal no adscrito Ignacio Gisbert y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Compromís Llorenç Román en el turno de ruegos y preguntas explicó que la decisión la toman por el resultado de la votación de la enmienda pero también ante como se ha llevado el proceso de tratar de llevar los presupuestos a termino y "vistas las desavenencias entre los grupos del equipo de Gobierno decidimos realizar nuestra labor desde otro lugar", añadió el concejal.