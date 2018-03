Juan Antonio Espinosa: “Este premio significa el reconocimiento público a un esfuerzo socializador de una Sociedad Musical humilde como la nuestra”

× Ampliar Juan Antonio Espinosa, Director Artístico, S.M. La Paz

-La Rambla: Cuando tomó contacto por primera vez con la Sociedad Musical "La Paz", ¿Qué fue lo que le cautivo de su proyecto musical y educativo? -Juan Antonio Espinosa: Me llamaron para resolver un concierto que tenían en poco tiempo. Mi idea era realizar el concierto como director invitado e irme, pero lo que son las cosas, sigo aquí desde hace 8 años.

Me cautivó el entusiasmo de los músicos, su compromiso en los ensayos y la gran mezcla de edades que se veían en la banda, pero quien me convenció sin ninguna duda fue Pepe Espinós y su proyecto de futuro.

-L.R.: ¿Cómo y cuando nació la Orquesta Académica de Sant Joan y en qué momento se encuentra? -J.A.E.: La orquesta nace dentro de las necesidades académicas del conservatorio profesional del que dispone la banda, ya que es una asignatura obligada en el currículum de los estudios, sin embargo, desde la entidad, se ha querido ampliar a aquellos músicos que ya no estudian en el conservatorio o a músicos amateurs con nivel suficiente para incorporarse y con ganas de participar en este proyecto.

Actualmente estamos recogiendo los frutos de un proyecto que se inició desde la escuela de educandos donde su responsable InésGranizo, profesora de violín realiza una labor encomiable.

-L.R.: ¿Qué significa para la agrupación y por extensión para el municipio de Sant Joan haber ganado el II Concurso Bankia de Orquestas de la Comunidad Valenciana? ¿Y para usted? -J.A.E.: Para la Sociedad Musical es un reconocimiento externo (a nivel de toda la Comunidad Valenciana ni más ni menos) de algo que ya hemos demostrado en contables ocasiones en nuestro pueblo y que han sido testigos todos los santjoaners que han venido a ver nuestros conciertos. Es la corroboración del nivel artístico de todos los programas que ofrecemos a lo largo del año.

Para mí confirma una máxima que recuerdo constantemente a todos los músicos que participan en las distintas agrupaciones que dirijo: “Sin esfuerzo y trabajo no hay recompensa” y aquí ha habido mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de los músicos de la orquesta.

-L.R.: ¿Puede determinar qué es lo que cautivó al jurado de su interpretación? -J.A.E.: Por las notas expuestas en el acta que ha sido publicada por el Instituto Valenciano de Cultura, me imagino que la sonoridad y la interpretación en la Incompleta de Schubert. Ha habido un trabajo excepcional en los golpes de arco y afinación por parte de la concertino Elena Berenguer y del ayudante de director Víctor Pastor, que colabora conmigo en el trabajo semanal de ensayos. Desde aquí mi más profundo reconocimiento a ambos.

-L.R:¿A quién agradece este premio? -J.A.E.: En primer lugar a mi familia, mi mujer y mis hijos, que con paciencia infinita aguantan mi estrés y mal humor en las semanas previas a cualquier evento de este tipo, en segundo lugar a Pepe Espinós, motor incansable de cualquier proyecto musical que se realiza, sin él no cabe duda que no hubiésemos llegado hasta aquí. Pero a quien se lo agradezco de corazón es a los músicos de mi Orquesta y a la Música que hacemos juntos.

-L.R.: ¿Hacia dónde va la agrupación? ¿Qué retos se plantean a medio y largo plazo? -J.A.E.: En unos pocos años esta orquesta, que ya cuenta en su plantilla con músicos profesionales que ocupan los atriles de viento y percusión (la mayoría de ellos formados desde la propia entidad), contará con un elevado número de instrumentistas de cuerda titulados en nuestro propio conservatorio que junto a los profesores colaboradores establecerán una agrupación musical a la altura de muchas orquestas con rango profesional. Este es el verdadero reto a largo plazo, una buena consolidación de la Orquesta Sinfónica.

A corto y medio plazo estamos preparando este año varios programas a resolver, uno en torno a la música barroca en distintos países (Francia, Inglaterra, España, Italia y Alemania por supuesto) invitando a grandes solistas: Adolfo Gutiérrez (chelo), José A. Gonzaga (oboe) y Adolfo Gutiérrez Viejo (órgano) en la Iglesia de San Jaime de Benidorm en el mes de junio.

También prepararemos el primer festival de orquestas organizado por el Instituto Valenciano de Cultura y patrocinado por Bankia que se realizará en el mes de julio en la ciudad de Alicante.

Para noviembre está previsto ofrecer un concierto en torno a la festividad de Todos los Santos, donde realizaremos un programa monográfico dedicado a la muerte. Entre otras obras, el pianista serbio-húngaro Isaac Istvan Székely interpretará con nosotros la Totentanz (danza de la muerte) de Liszt. El resto del programa es una sorpresa. Será en el auditorio de la Mediterránea de La Nucía si todo cuadra.

Además tenemos previsto ofrecer un concierto en un auditorio de la provincia en el marco del ciclo “La dipu es música la dipu es cultura”.

-L.R.: ¿Cree que la enseñanza musical tiene el lugar que se merece en nuestra sociedad? -J.A.E.: En mi opinión falta crear una conciencia general en el sistema educativo, que por suerte ya existe en el entorno de nuestras sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, que permita compaginar los estudios reglados con los estudios musicales. En la gran mayoría de los países avanzados de nuestro entorno, en los institutos y en las universidades, hay orquestas y big bands que posibilitan una educación musical, paralelamente a la formación reglada obligatoria o las diferentes enseñanzas universitarias, que aún siendo de carácter amateur consigue inculcar unos valores culturales y sociales que prevalecerán toda la vida en la formación y desarrollo intelectual de la persona.

Si ponemos el ejemplo de nuestra orquesta, el fin primordial propuesto era que la formación de los alumnos fuese en un ambiente similar al que tienen los alumnos de instrumentos de banda, es decir, convivencia, camaradería, mezcla de diferentes edades y niveles de todo tipo (académicos y sociales). Esta educación es eminentemente ecológica, pues representa lo que ocurre en planos educacionales diversos de la vida: el experto ayuda al nuevo (mezcla de atriles) el veterano aconseja al novel (la experiencia aporta consejos muy útiles independientemente del nivel musical) etc. Este tipo de experiencia vital, que es común en todas las bandas de nuestra comunidad (aunque no se resalta tanto como debiera), no lo es tanto en las orquestas de formación. Desde nuestra entidad hemos brindado la oportunidad para que se incorporen en nuestro proyecto tanto a los alumnos que no estudian en nuestro propio conservatorio (hay un alumno de 11 años), a antiguos alumnos que tienen otra dedicación profesional pero que siguen amando la música, como a adultos que han iniciado su vocación musical tarde, pero que ponen el máximo de entusiasmo. En este último aspecto me gustaría resaltar la fantástica relación que existe entre los primeros atriles (jóvenes adolescentes estudiantes del conservatorio muy brillantes) y miembros de la sección amateurs (por ejemplo un médico jubilado, un arquitecto, una trabajadora social, una enfermera…), en esta ocasión se invierten los papeles y son los jóvenes los que corrigen y ordenan arcos sobre los mayores.

Por tanto, este premio significa el reconocimiento público a un esfuerzo socializador de una Sociedad Musical humilde como la nuestra, de un pueblo de 22.000 habitantes, pero sobre todo musiccal, al trabajo de estos últimos diez años, y sobre todo también al trabajo muy serio y concienzudo de estos dos últimos meses.