Jaime Albero, Alcalde de Sant Joan: “El 2017 ha sido el año en el que se ha clarificado quién está en el gobierno y quién está en la oposición”

× Ampliar Jaime Albero, Alcalde de Sant Joan d'Alacant

La Rambla: Jaime, en lineas generales ¿Cual es tu balance del 2017?

Jaime Albero: El balance es muy positivo. En ese año hemos conseguido llevar a cabo gran parte de los proyectos que nos habíamos marcado tanto en las áreas con las que empezamos el año como en otras que hemos adquirido a final del ejercicio.

En estos primeros dos años y medio hemos solucionado problemas que venían heredados de los cuatro años anteriores como la UCAM, la Residencia de Tiempo Libre, la gran deuda que nos dejó la gestión de Manuel Aracil, la escasa plantilla que tiene el Ayuntamiento, la marginación por parte de la Diputación, gracias a denunciar una y otra vez lo mal que nos trataba esta administración…

L.R.: ¿Cómo valoras la salida de Compromís del Equipo de Gobierno?

J. A.: El 2017 ha sido el año en el que se ha clarificado quién está en el gobierno y quién está en la oposición lo cual considero también muy positivo pues nos ha permitido actuar con una mayor libertad. En ese momento el ayuntamiento experimentó una aceleración en su gestión. En junio de 2017 se cumplió la mitad de mandato y mientras que el PSOE, EU y Decido hicieron un buen balance, Compromís no estaba muy satisfecho porque su rendimiento no había sido el que se esperaba de ellos. Entonces decidieron incrementar su presión y ahora están haciendo una oposición más fuerte que en la que en su día hizo al Partido Popular.

L.R.: ¿Qué cuestiones son las que habéis “acelerado” desde su salida?

J.A.: A partir de octubre, conseguimos hacer una modificación de crédito que veníamos pidiendo al anterior concejal de Hacienda durante todo un año sin éxito y la conseguimos realizar en tan solo un mes. Hemos desatascados áreas como la de urbanismo en donde, por ejemplo hemos vuelto a poner en marcha Nou Nazareth, con una excelente gestión de la Empresa Municipal negociando con Hiberdrola consiguiendo ahorrar más de 600.000 euros a los propietarios del suelo y 200.000 euros al Ayuntamiento.

Otra de las áreas que se ha desatascado es Medio Ambiente ya que en breve realizaremos la primera apuesta por la protección de elementos arbóreos desde hace más de 6 años. Vamos a empezar a proteger árboles singulares de las zonas públicas del municipio para que no ocurra lo que pasó en el anterior mandato que se talaron una serie de árboles sin control o lo que ocurrió a final de verano con la araucaria del chalet de Jurado. Este tipo de cosas se va a ver incrementada con la creación de la zona medioambiental de “La Coix” de la que ya tenemos 22.000 metros cuadrados. Ya estamos mirando presupuestos para colocar una vaya perimetral, merenderos, papeleras, riego y estamos en contacto con otros dos propietarios para que nos cedan otros 60.000 metros. El objetivo es preservar una gran bolsa de zona verde en el municipio de más de 200.000 metros cuadrados.

L.R.: ¿Qué acciones municipales destacarías durante el pasado 2017?

J.A.: Durante este 2017 hay que destacar que hemos llegado al récord de presupuestos sociales, tenemos más de 330.000 euros en el servicio de atención domiciliaria con más 120 usuarios. También hemos tenido en 2017 una serie de infraestructuras en el municipio como es la rotonda de Abril, la permeabilización de la Avenida Miguel Hernández, lo cual ha supuesto un mayor flujo de peatones entre Sant Joan y Benimagrell y una importante disminución de accidentes. Hemos conseguido 1.600.000 para la ampliación del Centro de Salud, una obra que supondrá que el actual edificio duplique su capacidad y que está a punto de empezar.

Recibimos la inversión de 27.000.000 del Hospital de Sant Joan destinado a reformar sus accesos, habitaciones, maquinaria etc…

Hemos conseguido una inversión importante que realizará la Universidad Miguel Hernández de 16.500.000 de euros. Dentro de esta ampliación del campus se construirá un edificio para crear empresas que estarán relacionadas con el ámbito sociosanitario que es lo que ahora mismo tenemos de potencialidad. El Ayuntamiento estará presente en una segunda fase asegurando que las empresas que se generen tengan posibilidad de quedarse en el municipio por eso es tan importante tener suelo tercierio. Queremos hacer lo mismo que está haciendo La Universidad Miguel Hernández con Pimesa en el parque empresarial de Torrellano.

L. R.: ¿Qué le espera a Sant Joan en este 2018?

J.A.: Este 2018 promete ser un año en que cambie mucho la fisionomía del municipio, vamos recibir una fuerte inversión en el municipio ya que otra zona que se ha desatascado en la de la Avenida Miguel Hernández, la UA 6 (Frente el Polideportivo), y el SUP 11 (Frente a La Oca). Estos dos planes desarrollarán una gran fachada comercial y de servicios. Estamos hablando de una inversión privada de unos 7 millones de euros, sólo la urbanización. Las obras de la UA 6 comienzan en marzo, y tendrá como resultado un gran triángulo comercial. y el SUP 11.

Con estos dos planes desarrollados se terminará de colmatar la Avenida Miguel Hernández a nivel comercial por lo que nos quedaremos sin suelo terciario. El gran proyecto que tenemos que desarrollar en este 2018 es proveer de zona terciaria para el municipio de cara al futuro, a través del Parque Empresarial, Cluster de la Salud, Casa Pritz…

L.R.: ¿Veremos en 2018 resueltos los problemas del CEIP Lo Romero y del García Berlanga?

J.A.: Nos han asegurado desde Conselleria que se van a realizar una gran parte de las demandas del plan “Edificant” que asciende a 14.000.000 millones de euros, en donde se incluyen estos proyectos .

Además hemos presentado a Conselleria un proyecto para la implantación de la Escuela Superior de Arte Dramático en el edificio del antiguo Lloixa. Ya tenemos un camino marcado y fijado para este edificio por lo que si no tenemos una respuesta clara de Conselleria a lo largo de este trimestre pediremos la mutación demanial.

Por último, tenemos el proyecto de la Torre Ansaldo, en dos fases. En donde vemos cumplido la promesa electoral de tener en el municipio un Centro de Interpretación de la Huerta y le damos respuesta a los problemas de la Sociedad Musical de nuestro municipio porque en una segunda fase se creará en una parcela aneja tres aularios en donde se cubrirán las necesidades de espacio del Conservatorio.

L.R.: ¿En qué momento estáis de la aprobación del presupuesto?

J.A.: Antes de que acabara el año el concejal de hacienda nos presentó un presupuesto a falta de completar el techo de gasto definitivo, y así se lo pasamos a la oposición, el presupuesto que ya está comprometido que asciende a 17.000.000 de euros. Ahora estamos esperando a que ellos nos pasen también sus proyectos para ver las inversiones, se lo hemos pedido, para consensuar propuestas. Ciudadanos ya lo ha hecho y pactaremos con ellos algunas en las que estamos de acuerdo. Lo que no puede ser es lo que hace el Partido Popular o Compromís que quieren que les mandemos nuestras propuestas y ellos ya nos dirán por qué las votan en contra.

L.R.: ¿Qué ocurrirá en el caso de que se vote en contra?

J.A.: Si la oposición quiere ralentizar la gestión municipal y por lo tanto perjudicar al ciudadano es su opción, ellos les juzgarán por sus errores. No obstante, en el caso de que no se apruebe no pasará nada, se prorrogará el presupuesto y se llevará a pleno y se negociarán las modificaciones de crédito que sean necesaria.

L.R.: ¿Tendréis margen para realizar inversiones?

J.A.: Tendremos cerca de 2 millones de euros para inversiones. El 2018 es el año de la implantación del 5º contenedor y dar solución a los orines de perros con una pintura especial que los repelen. Pasos peatonales de la avenida van dos más en la Avenida Miguel Hernández, el de Gibeller y otro frente a los cines Ana, además hay que sumar que con el desarrollo del SUB 11 van tres pasos de peatones con sus pasos de peatones correspondientes.

Vamos a realizar unas jornadas de accesibilidad y movilidad muy importantes para que den solución a ls problemas que han alertado a los problemas en el casco histórico. Vamos a realizar una gran apuesta por la movilidad.

Tenemos un programa de renovación de aceras, de renovación mobiliario urbano. La reparación del aire acondicionado en la Casa de Cultura. Una gran actuación en el polideportivo para hacer una nueva entrada desde la Alquería lo que conlleva una modificación del PGOU. Tenemos el plan de accesibilidad global física y cognitiva para el municipio. Estamos con la adecuación de los aparcamientos disuasorios, hemos comenzado con Maigmona pero tenemos pendiente el que está al lado del centro de Mayores.

Además tenemos una subvención nominativa par 2018 de 240.000 euros que están pensada para las emergencias, concretamente para hacer un colector en la vía de Servicio que evite las inundaciones del Hospital. Para esto deben estar este tipo de subveciones.

Por último vamos a hacer una apuesta por el Turismo. Nos vamos por primera vez a FITUR donde realizaremos rueda de prensa, tendremos presencia en el estand de Turismo de la Costa Blanca, acudiremos con productos para vender, con citas con mayoristas, reuniones con hosteleros. Por que, por primera vez estamos haciendo política de difusión turística en Sant Joan.

L.R.: ¿Cuales son los grandes retos del 2018?

J.A.: Dentro de lo que son los grandes retos de este año es empezar a dar solución es crear plazas en residencias para mayores. Tuvimos una reunión con la Conselleria de Políticas Inclusivas y nos dijeron que ellos estaban de acuerdo con en concertar plazas porque para construir no tienen dinero. A nosotros nos gustaría que fuera público pero lo principal es dar servicio a esas personas que están necesitando ese servicio.

Por otro lado, desde el mes de abril está presentado el proyecto del colector norte y ahora está en manos de la Conselleria de Medio Ambiente que es la que tiene que dotarle de presupuesto para que se ejecute, lo que no pueden hace es que sigan dando excusas como hacía el Partido Popular. Este proyecto es de vital importancia ya que evitará que la calle Maigmona, 8 de Marzo y calle del Carmen se conviertan en un río cada vez que llueve.

Otro de los grandes retos es continuar con la creación de empleo, hay que tener en cuenta que se han creado más de 500 puestos de trabajo en dos años y más de 138 empresas en el municipio en estos dos años y queremos seguir en esa senda.

También continuaremos con la reivindicación de la cubierta de la autovía con el fin de conseguir una zona de unión con el municipio de Mutxamel y no de división

Como conclusión estamos dando solución a los grandes problemas e inquietudes del municipio tanto a nivel de infraestructuras, proyectos culturales, a nivel social y en este año y medio que queda queremos culminar estos proyectos.