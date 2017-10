Jaime Albero, alcalde de Sant Joan: “Creo que podemos hacer un trabajo igual o mejor que el que estaban haciendo los concejales que han dimitido”

L.R.: Jaime, ¿Esperabas de alguna manera la reacción de Compromís de abandonar el equipo de gobierno?¿Te sientes decepcionado?

Jaime Albero: Esperaba que al final pensaran más en sus vecinos que en las próximas elecciones. Mi decepción es política, porque han demostrado que los esfuerzos que hemos hecho para ayudarles dado que no tenían ninguna experiencia los han utilizado para hacer política partidista en vez de política de gobierno.

L.R.: ¿Crees que ha sido proporcionada al acaecer de los acontecimientos?

J.L: No, llevan insultándome en prensa desde hace un añoy jamás les he dicho una palabra más alta que la otra. La excusa para romper, una diferencia de 50.000€ para evitar una huelga de basura, solo supone un 0'26% del presupuesto.

L.R.: ¿Te consideras un alcalde autoritario?¿Cambiarías en algo las decisiones tomadas hasta ahora?

J.L.: Para nada. Si hubiese sido así les hubiera expulsado del gobierno ante tantos insultos y sin embargo han sido ellos los que han decidido aliarse con el PP y un tránsfuga para tumbar unos presupuestos que habían preparado ellos también.

L.R: ¿Cuentas con el respaldo del resto de tus compañeros del equipo de gobierno en esas decisiones?

J.L.: Creo que sí. Las decisiones importantes siempre las hablamos e intentamos llegar a un acuerdo. Era Compromís el grupo que si algo no le gustaba, se levantaba de la mesa de negociación y nos insultaba en prensa.

L.R.: ¿Cuál es el escenario que se presenta ahora?

J.L.: Creo que podemos hacer un trabajo igual o mejor que el que estaban haciendo los concejales que han dimitido. El tiempo nos dará o no la razón. Somos menos en el gobierno, pero tenemos experiencia en resolver problemas complejos y daremos respuesta a todos los retos necesarios para el futuro de Sant joan. Y en cuanto a los equilibrios políticos, es el mismo escenario que tiene el PP en Mutxamel o Compromís en El Campello.

L.R.: Esta semana repartiréis las competencias entre los grupos ¿Crees que eso puede generar nuevos problemas por carga de trabajo o por desacuerdos en el reparto de las mismas?

J.L.: Espero que no. Hoy les he dicho a los portavoces de EUPV y Decido que debemos estar muy unidos por responsabilidad ante nuestros vecinos. No podemos dejar que la irresponsabilidad de PP y Compromís se nos contagie.

L.R.: ¿Qué supone para el municipio que no se hayan aprobado los presupuestos de 2017?¿Qué proyectos se quedarán sin realizar por este motivo?

J.L.: Estamos intentando dotar "Nos Movemos", cuya partida el exconcejal de Hacienda decidió eliminar del presupuesto prorrogado. También las mejoras en los colegios, la adecuación de varias calles que no habían previsto desde la concejalía de Mantenimiento, las inversiones en el Polideportivo o en la Casa de Cultura... Llevo todo el fin de semana trabajando para lograr buscar una solución.

L.R.: ¿Qué mensaje trasladarías a los vecinos de Sant Joan en este momento?

J.L.: Estamos haciendo lo imposible para que la irresponsabilidad de Compromís y PP no afecte a los vecinos y vecinas de Sant Joan. También quiero agradecer el apoyo que me han demostrado en unos momentos tan difíciles.