Isabel Abril reivindica un major compromís públic en la investigació

Compromís per Sant Joan ha celebrat la vintena tercera edició del Premi 9 d'octubre, un guardó que reconeix la tasca cívica o professional de persones que treballen per la conservació i difusió de la cultura del poble valencià i, sobretot, per la seua vertebració social en qualsevol àmbit de la nostra societat.

Enguany, el col·lectiu santjoaner ha decidit atorgar este premi a Isabel Abril, doctora en Ciències Físiques de la Universitat d'Alacant amb una trajectòria professional centrada en la investigació i la docència sense deixar a un costat la tasca dinamitzadora i la divulgació en el terreny de les ciències.

La guardonada es va mostrar molt agraïda i emocionada en rebre un premi que posa en valor un treball que, amb molt d'esforç, dedicació, temps i sacrifici, li ha permés dirigir i liderar projectes que apropen la ciència a les persones amb programes com el "Pati de la ciència" o "La ciència pren la paraula".

Al seu discurs, Isabel Abril va reivindicar més suport a la investigació amb inversions que aposten per la innovació, per a què els nostres joves no hagen de veure's obligats a abandonar el seu territori per a desenvolupar la seua tasca professional.

El premi va ser lliurat per l'exregidor de Sant Joan Albert Caturla qui li va dedicar una lloança en honor a la seua trajectòria. A més, la cerimònia va estar presentada pel secretari d'organització Daniel Sarabia que va donar pas a les intervencions de la portaveu Maite Pastor, del regidor Sergio Agueitos o del company Joanra Gomis, que va reivindicar un finançament just i la necessitat de continuar lluitant per aconseguir una societat més demòcrata i coherent amb els temps que corren.

El punt més “gamberro” de l'acte el va posar Rafa Garcia amb una performance al més estil “El Hormiguero”, on va fer divertits trucs i jocs amb la participació dels assistents.