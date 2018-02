Instala un sistema de acceso por tarjeta a la sala de estudios del Centro Cultural y amplían su horario

Después de casi un año de preparación, la concejalía de Cultura ha puesto en marcha el sistema de acceso por tarjeta a la sala de estudios municipal del Centro Cultural con la finalidad de ampliar el horario de la misma. De esta forma, se termina con una reivindicación histórica de los estudiantes del municipio que han demandado desde la construcción del centro un horario de servicio más amplio y estable.

La concejala de Cultura, Clara Rodríguez (EUPV), ha admitido que han necesitado ser creativos y buscar alternativas a la falta de conserjes para cubrir todos los centros públicos, por la imposibilidad de incorporar trabajadores nuevos en el Ayuntamiento.

El sistema se utiliza en otros municipios con salas de similares características y se basa en el acceso a través de tarjetas personalizadas que identifican al usuario y contemplan las horas de entrada y salida. Las tarjetas pueden adquirirse de manera gratuita cumplimentando una solicitud en Registro (Oficinas Municipales) o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, aportando fotocopia del DNI y aceptando las normas de uso y posibles sanciones, siempre que se sea mayor de 16 años. Además para poner en marcha la iniciativa, el centro ha debido reforzado notablemente las medidas de seguridad.

De momento, el proyecto se implantará de manera gradual, empezando por los fines de semana a partir del 24 de febrero, aunque el objetivo de la concejalía es llegar a tener una sala de estudio abierta 24 horas en época de exámenes.

“No podemos olvidar que la sala de estudios cuenta con numerosos usuarios, nuestro municipio es ciudad universitaria y, además, este año se han convocado numerosas plazas de oposiciones que son una salida laboral para algunos vecinos y vecinas. El servicio que se venia ofreciendo en la sala de estudios desde el comienzo ha sido insuficiente e irregular, con horarios escasos y poco estables así como cierres de causa mayor, en especial en períodos vacacionales y en fines de semana. Las instituciones públicas debemos no sólo fomentar la educación sino también ofrecer herramientas para el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía, no sirve de nada afirmar que se fomenta el empleo si no se garantizan los medios para que los estudiantes puedan alcanzar un puesto de trabajo, más aún sabiendo que la oferta de empleo pública es más bien escasa. Es una satisfacción haber solucionado un problema que viene de largo y que desde el comienzo de legislatura ha sido una prioridad para la concejalía de Cultura”