Igualdad presenta una extensa programción de actividades para conmemorar el Día Internacional por la eliminación de la violencia machista

El área de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan ha presentado los actos programados alrededor del Día Internacional por la eliminación de la violencia machista.

La Concejal de Igualdad Clara Rodriguez Montesinos y el alcalde del municipio Jaime Albero presentaron una extensa programación la cual comenzó el pasado jueves 2 de noviembre con el cineforum literari sobre “El cuento de la doncella”.

Los actos continuarán el 7 de Noviembre cuando el Inspector Juan Vicente Lloret, del cuerpo de la Policía Local de Sant Joan impartirá un Taller de defensa personal y apoderamiento en el centro de la tercera edad.

Para el 17 de noviembre se inaugurará la exposición “Zapatos rojos”, a las 19:30 en el Hall de la Casa de Cultura del Municipio. La edil de Igualdad destacó esta actividad en la que han colaborado los vecinos del municipio donando zapatos los cuales una vez pintados de rojo formarán parte de una instalación artística realizada por Miguel Ángel Sáez (profesor de artes plásticas de la Casa de Cultura). “Será una exposición en donde podremos ver la ausencia que dejan las víctimas de la violencia de género”, explicó la edil.

Ese mismo día se inaugurará la exposición “Spanish women on the rise” en la Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.

Desde cultura se han programado diferentes obras teatrales como La Esclusa y Les Solidàries que abordan el tema de la violencia de género y tienen el objetivo, no sólo de entretener, sino también de invitar a la reflexión. Las representaciones serán los días 19 y 26 de noviembre respectivamente.

Por otra parte, los actos institucionales contra la Violencia de Género y Machista serán el jueves 23 y el viernes 24. “El acto institucional de homenaje al que hemos invitado a participar al alumnado de secundaria del municipio y en el que se leerá el acuerdo institucional municipal, tendrá lugar el jueves 23 de noviembre a las 12 horas frente al Ayuntamiento. Mientras que el acto central contra la violencia de género será en el auditorio de la casa de cultura, el 24 de noviembre a las 20 horas y en dicho acto queremos invitar al público en general a reflexionar sobre la necesidad de luchar contra la violencia de género y machista en todas sus formas, a través de la proyección del corto Vampiro, tratando el tema de la prostitución, que debe ser tratado siempre como violencia de género. Y en el que participará también la Banda de Música Municipal” según ha explicado la concejala.

El cortometraje que se proyectará está dirigido por el valenciano Álex Montoya y fue el ganador el XVII Festival de Cine de Sant Joan. Mientras que, por su parte, la Banda de Música Municipal continuará el acto con un pequeño concierto. Al respecto, Rodríguez ha aprovechado para mostrar su “agradecimiento más sincero a nuestra banda, nuestros músicos y a su presidente porque se han brindado a formar parte de este acto sin dudarlo, sumándose así también a hacer visible la lucha contra la violencia de género”.

La agenda completa cuenta con diversas exposiciones como la de Zapatos Rojos en homenaje a las víctimas, la de Spanish women on the rise elaborada por el CEM de la Universidad de Alicante, una charla sobre igualdad de género en la salud a cargo de la catedrática de medicina preventiva y salud pública, María Teresa Ruiz Cantero, un taller de danza para el alumnado de secundaria y un taller de defensa personal y empoderamiento a cargo de la policía local. Y a todo ello, se ha sumado la proyección de El cuento de la criada en la sesión de Cineforum y la película Appropriate Behavoir, dirigida por una mujer, en la Filmoteca que en esta ocasión ofrece un ciclo de cine LGTBI.