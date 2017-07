Eva Delgado, concejal de Limpieza y Gestión de Residuos: “Cuanto menos residuo metamos en el contenedor gris, más beneficio económico revertirá en el municipio”

La concejal de Limpieza y Gestión de Residuos nos puso al día de los últimos “zafarranchos” de limpieza realizados en las calles de nuestro municipio, de la última compra de contenedores con los que se pretenden que todas las zonas de recogida sean completas así como de otros asuntos de interés que afectan a la limpieza del municipio de Sant Joan

× Ampliar Eva Delgado, concejal de Limpieza y Gestión de Residuos

-L.R.: ¿En qué ha consistido los “zafarranchos” de limpieza y por qué son necesarios? -E.D.: Uno de los principales problemas en las calles del municipio está ocasionado por los orines de los perros, que generan malos olores y manchas en fachadas y aceras además de deteriorar mobiliario urbano. En estos caso la recomendación para los usuarios es utilizar las zonas habilitadas para tal efecto pero, en el caso de que el animal lo haga en la vía publica limpiar la zona con una botella con agua y algún detergente no enzimático (no corrosivos).

No obstante, realizamos baldeos ordinarios que se refuerzan cada quince días en puntos calientes donde es más frecuente el tránsito de mascotas.

Además de todo esto se han realizado de forma extraordinaria en 5 zonas del municipio unas limpiezas más a fondo. Comenzamos el 28 de junio en la calle Pintor Baeza; Mercado; Ordana y pasaje de la Ordana. Continuamos el 30 de junio en la calle Doctor Gadea, Doctor Iborra y Salvador Montesinos. El 4 de Julio continuamos en Doctor Pérez Mateos, Severo Ochoa y Marañón y el 6 de julio en la Avenida Diagonal, Tomás Capello y la calle Cristo de la Paz. Y, por último el 11 de julio se realizará la calle Maigmona, Juan Sebastian el Cano y Cañaret.

En todos estos espacios se han retirado los vehículos para que la limpieza llegue a puntos que en los baldeos ordinarios no se llega.

También recordar que se limpian los contenedores de forma ordinaria.

Lo que se hace es que una vez pasa el camión para la retirada de basura, pasa un segundo camión que se dedica a la limpieza a fondo del contenedor. Ordinariamente se hacen una vez al mes y ahora, con la llegada del calor, se intensifica y se hace cada quince días, aunque si se requiere puntualmente por cualquier circunstancia también se hace.

-L.R.: ¿Por qué se cambió de ubicación el Pipi-Can de la casa de Pedro José? -E.D.: El cambio de ubicación de la casa de Pedro José, estaba en el entorno de un árbol catalogado y lo hemos trasladado a la Avenida de la Libertad, en un entorno que nos parece mejor, más accesible, con una muy buena acogida por parte de los usuarios.

También vamos a renovar toda la cartelería de los Pipi-canes, con el fin de plasmar en ellos mensajes cortos y claros sobre las normas de funcionamiento.

Es muy importante que la gente entienda que en estos espacios hay que recoger las deposiciones de nuestros animales igual que en la vía pública.

Ya que muchas veces encuentras reclamaciones que son por el mal uso de las instalaciones.

Hay cinco Pipi-canes en total, más un parque canino, repartidos en distintas zonas del municipio, se limpian diariamente hasta 3 veces al día. Además en cada pipican pusimos una hoja de control en la que el usuario puede comprobar la fecha y hora en la que se ha realizado la última limpieza. Y además se realiza una desinfección a fondo como mínimo cada tres meses, pero también va a demanda, ya que en esta operación tenemos que tener en cuenta muchos factores, la seguridad, las personas con sensibilidad química etc… -L.R.: ¿Cómo esta trabajando el ayuntamiento para favorecer la recogida selectiva de residuos? -E.D.: Hemos comprado 10 contenedores nuevos para envases, 10 para el reciclaje de papel y cartón y 60 papeleras con cenicero, las cuales se han colocado a una altura baja, para favorecer la accesibilidad.

Con esto queremos que, progresivamente todas las zonas de aportación del municipio sean completas. El ciudadano tiene que saber que cuanto más se recicle, es decir, cuanto menos residuo metamos en el contenedor gris, más beneficio económico revertirá en el municipio. Cuanto más separemos el residuo, menos coste tendremos en el vertido final y más dinero dispondremos para mejorar otros servicios.

De hecho en la fracción verde hemos cambiando de gestor hemos pasado de pagar 40 euros a 25 euros por tonelada, pero estamos trabajando para ver si de alguna manera podemos gestionarlo y llegue a ser coste cero.

Además, todos los puntos de poda que hay en el municipio, se abren de una manera escalonada y controlada lo que ha impedido que recepcionemos vertidos que no sepamos su procedencia ya que el uso de esos espacios debe ser doméstico. El vecino tiene este servicio totalmente igual aunque lo hemos optimizado.

Por otro lado, la mayoría de la gente en casa no puede tener un cubo de basura preparado para hacer la separación de residuo, por espacio o porque son muy caros. Por eso, vamos a poner a disposición de los vecinos 1000 bolsas de Papel Cartón, 1000 para vidrio y 250 para envases.

Conselleria por medio del Consorcio nos dio la opción de tener este material de forma gratuita que vamos a distribuir entre los ciudadanos.

Ya se han repartido 1.200 a través de los agentes de atención al ciudadano pero todo aquel que quiera disponer de ellas puede acudir al Ayuntamiento a solicitarlo.

-L.R.: ¿Sobre cuántos solares ha actuado el Ayuntamiento para su limpieza? -E.D.: El ayuntamiento ha actuado en 9 solares que son de titularidad municipal. Esa actuación ya estaba programada desde el 31 de mayo. Esta operación se hace normalmente a finales de mayo y principios de junio porque la maleza tiene que estar seca. La última actuación fue en el Instituto Lloixa la cual se desarrolla en 3 o cuatro jornadas y luego quedarán pendientes en un par de solares que tenemos en la zona de Benimagrell que se efectuarán en este mes -

L.R.. ¿Cómo funciona la limpieza de enseres en el municipio? -E.D.: Las zonas de aportación tienen que formar parte del municipio, tienen que ser parte del mobiliario urbano y esa imagen se deteriora cuando no se hace un uso indebido, dejar bolsas fueras, dejar cartones fueras y dejar los enseres cuando no corresponde o sin avisar. La recogida de enseres la efectuamos los martes, por lo tanto hay que sacarlos los lunes por la noche. No obstante, si una persona por necesidad tiene que dejarlo otro día, se llama por teléfono y se queda con la persona cuando ella lo necesite. Tenemos que evitar que haya todos los días enseres en las calles, nuestro camión tendría que estar constantemente pasando por los puntos de aportación para ver donde hay y donde no hay enseres. Aunque este residuo no genera olor, la imagen que damos de nuestro municipio es penosa. Por otro lado mencionar que también tenemos el punto verde central que abre los sábados por la mañana que está ubicado en la Alquería.

-L.R.: ¿Estáis trabajando en la implantación del quinto contenedor? -E.D.: Sí, estamos estudiando cómo vamos a implantar el contenedor exclusivo de materia orgánica. El problema que teníamos es que no contábamos con un gestor que estuviera preparado para tratar este tipo de residuos.

Al final, tras insistir mucho a Piedra Negra, vamos a ser el municipio elegido para una experiencia piloto para tratar la materia orgánica.

Comenzaremos haciéndolo primeramente con grandes productores y luego progresivamente se implantará de forma más general.