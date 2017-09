Esther Donate, concejala de Educación: “Este año gracias a los planes de empleo, incorporamos a una nueva trabajadora social, una orientadora y una técnica de Integración social “

La Rambla: ¿Cuál es su balance tras la aplicación de la Jornada Continua?

Esther Donate: La Consellería autorizó incialmente dicha jornada en el 2013 al CEIp Rajoletes al que se unieron en el 2014 el CEIP Lo Romero y el CEIP Cristo de La Paz, convirtiéndose Sant Joan en la primera localidad en conseguir la jornada continua en todos sus centros públicos.

El pasado curso se consiguió la ratificación de este horario escolar con amplios porcentajes de aceptación (83,6 Lo Romero, 81,9 Rajoletes y 73,5% Cristo de la Paz). El balance, por tanto, es avalado tanto por la comunidad educativa como por los familiares. No se han visto afectadas las notas medias y el trabajo de coordinación de los claustros es más satisfactorio. Los niños tienen las tardes más flexibles para estudiar, realizar actividades extraescolares, jugar o incluso descansar.

L.R.: ¿Se agilizará este año más el banco de libros? ¿Cómo está el asunto a estas alturas?

E.D.: Este año se ha unido a la red de banco de libros el colegio Nuestra Señora del Carmen y podemos estar orgullosos de que los 4 centros escolares del municipio se encuentren dentro de esta red.

Quedando a un lado el ayuntamiento tras el impulso de Xarxa llibres consiguiento la gratuidad de los libros de texto, la Conselleria se relaciona directamente con los centros educativos y se encarga de financiar la reposición del banco de libros, inversión que supuso el pasado curso escolar más de 42 millones de euros.

Este tipo de iniciativas lideradas por nuestro Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, son las que deben servir como ejemplo de buena gestión en las que se defienda un sistema educativo gratuito y de calidad.

L.R.: ¿Cuáles son las principales obras de mejora que se han llevado a cabo en los centros este verano?¿Están más preparados los colegios en caso de fuertes lluvias como las de principio de año?

E.D.: Tras la gran inversión de más de 120.000€ del pasado curso escolar cabe destacar la baja financiación en lo que a mantenimiento de centros escolares se refiere. Los arreglos del propio uso de las instalaciones son a los que se han dado prioridad este verano(fontanería, toldos y persianas, pintura, zonas infantiles..). Cabe destacar la adecuación de dos centros a la nueva normativa antiincendios.

En tener los presupuestos aprobados se podrán ejecutar inversiones reclamadas por los centros escolares.

Tras las inundaciones sufridas el pasado mes de marzo con la gota fría que dejó una media de 100 litros por metro cuadrado, las zonas más afectadas fueron los alrededores del Hospital Universitario de Sant Joan que supuso unas reparaciones valoradas en 560.000€. Con lo que respecta a los centros escolares, la zona deportiva del CEIP Rajoletes (afectada por la carencia del Colector Norte que recogería toda la bajante de agua del municipio vecino) y los dos barracones del CEIP Lo Romero junto con varias goteras y las consecuentes humedades en los techos de los tres centros, son los mayores desperfectos que sufrimos. Respecto al primero, el Alcalde ha solicitado a la Consellería de Medioambiente la construcción del Colector norte. Los operarios municipales se han encargado de arreglar humedades y de añadir mallas a los techos de los barracones para impedir que la pinocha se asiente en las canaletas produciendo sus emboce.

L.R.: ¿Cuáles son los datos de matriculación que se barajan en los institutos?

Tras la pasada comisión de escolarización la sábana de matriculación esta cubierta casi en su totalidad en la educación secundaria obligatoria.

Aún así, los tres centros de secundaria y los dos de bachillerato trabajan para dar cabida a todxs lxs alumnxs del municipio que soliciten plaza o traslados.

L.R.: ¿Qué otras novedades nos esperan de cara al próximo curso?

E.D.: La nueva Ordenanza de Material Escolar, conseguir la Ampliación y Adecuación del CEIP Lo Romero y del IES Luis García Berlanga, el sombraje del CEIP Cristo de la Paz, la remodelación de la zona de infantil del CEIP Rajoletes y conguir que la ESAD se instale en el antiguo IES Lloixa son las directrices que voy a seguir en este nuevo curso escolar.

L.R:. Otro tema espinoso durante el pasado curso, el plurilingüismo. ¿ha beneficiado a la educación tanto revuelo con el nuevo decreto?¿cómo le gustaría que los alumnos aprendieran idiomas?

E.D.: El decreto de plurilingüismo tiene una base sólida pedagógica y ha pasado por los filtros jurídicos necesarios (abogacía, consell juridic consultiu) e incluso la Fiscalía General del Estado, este último informando que no hay ningún tipo de discriminación. Más del 72% de los centros han decidido avanzar hacia el plurilingüismo en su primer año.

El Partido Popular ha instrumentalizado las instituciones de forma partidista creando caos y malestar. No ha tenido suficiente con No Hacer Nada en mejorar el plurilisgüismo en estos últimos 20 años en el que gobernaban sino que entorpece e intenta tumbar decisiones tomadas democráticamente por los centros educativos. Cabe tirar de hemeroteca cuando la Sra. Isabel Boning arremete contra el decreto ley del plurilingüismo olvidándose de que en el año 2008 su partido, el PP, era quien defendía este modelo redactando en la resolucion del 30 de julio del 2008 de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes en el que se decía, y cito textualmente : "se constata que la incorporación de un programa plurilingüe en este ciclo favorece el aprendizaje de las lenguas curriculares sin dificultar la adquisión de los contenidos." Este decreto sí fue impuesto y no consultado a los entes educativos. Es una pena haber perdido 20 años de inmersión lingüística.

L.R.: ¿Cuál es el balance del año pasado en lo relativo a temas como el absentismo escolar, acoso escolar o transtornos del desarrollo?¿Se planean nuevos programas relacionados con estas problemáticas?

E.D.: Seguir trabajando en materia preventiva es el objetivo de la concejalía que tengo el placer de dirigir, de ahí el empeño en incorporar la figura del trabajador social dentro de nuestro equipo. Con esta figura no sólo disponemos de datos e informes, sino que podemos hacer un seguimiento exhaustivo de los casos y actuar de manera preventiva en los nuevos que van apareciendo. Este año gracias a los planes de empleo, incorporamos a una nueva trabajadora social, una orientadora y una técnica de Integración social que compartiré con mi área de sanidad desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. También hemos incorporado personal administrativo y nuevos docentes para la FAPA y monitores de conciliación. Para poder llevar a cabo las políticas educativas preventivas en materia de absentismo, acoso, etc, no pueden llevarse a cabo sino no van unidas de un aumento de peronsal.

L.R.: ¿Desde la concejalía se trabaja para implantar nuevos ciclos formativos en los centros de secundaria?

E.D.: La Conselleria ha estado trabajando en un mapa de ciclos formativos y para ello nos solicitaron a los concejales de educación que mandáramos las necesidades de los centros formativos.

Para el IES Luis García Berlanga solicitamos el Ciclo Superior de Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos que complementaría la oferta de ciclos formativos de la familia de Imagen y Sonido, único centro de la comarca y provincia que ofrece esta rama.

Para el IES LLoixa y teniendo en cuenta que nos encontramos en un enclave sociosanitario (Hospital, Dr Esquerdo, San Rafael, Apsa, Residencias de tercera edad) se solicitó el Ciclo formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Ninguna de las dos propuestas se han tenido en cuenta para este curso pero seguiremos insistiendo y reclamando la ampliación de la oferta de formación profesional para nuestro municipio.

Con respecto a la Escuela De Personas Adultas que sí depende directamente del municipio, podemos estar contentos ya que este año incorporamos a nuestra oferta el "Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Humanidades y Ciencias Sociales" aumentando de 4 a 5 docentes la plantilla de la FPA. Recordar que desde este 4 de septiembre pueden matricularse en los cursos que ofrecemos.