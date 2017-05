Els escolars participen amb activitats i xarrades en la campanya de conservació de l’oroneta cuablanca

L'àrea del Medi ambient de Sant Joan ha représ la campanya ambiental de recuperació de l'oroneta cuablanca iniciada en 2016, un projecte pioner a escala nacional que busca garantir la supervivència i la conservació de la biodiversitat local.

Amb l'arribada del període primaveral, molts exemplars d'oroneta cuablanca –així com altres espècies migratòries comunes- tornen a visitar el nostre municipi amb la finalitat de criar. Per facilitar el costós procés de creació de nius i afavorir la cria d'esta espècie protegida, s'ha procedit a la col·locació de nius artificials en diversos edificis públics del municipi -com l'Ajuntament, El CEIP Lo Romero, APSA o en el terrat del Centre Cultural-.

A més, s’ha intensificat les zones de fang per a la seua construcció en zones freqüentades per l’espècie. Recordem que per a crear un sol niu, l'oroneta cuablanca pot arribar a realitzar més de 2000 viatges i recórrer més d'1 km en cadascun d'ells.

Estes accions vénen acompanyades d'una part pedagògica fonamental destinada a donar a conéixer esta i altres espècies que podem trobar a Sant Joan. El biòleg Roque Berenguer està visitant estes setmanes els centres per aproximar als estudiants les aus característiques del municipi i informar sobre la campanya de conservació de l'oroneta cuablanca.

Saber que els seus nius estan protegits, que s'alimenten de més de 1.000 insectes al dia o estar al corrent de què fer si tenim un en la nostra façana, és fonamental per a què la campanya tinga un efecte positiu, ajude a donar a conéixer la biodiversitat del municipi i, sobretot, contribuïsca a respectar-la.

A les sessions també s'anima als alumnes a cercar els nius de la localitat i a omplir unes fitxes, de manera que participen activament en esta campanya. Sergio Agueitos, responsable de Medi Ambient, incideix en “la importància d’implicar a les noves generacions per garantir la conservació de la fauna urbana i construir una societat respectuosa amb el nostre entorn”

A més, es reparteix un tríptic informatiu al final de les sessions on apareix tota la informació relativa a l'oroneta cuablanca i a la seua conservació, incloent- hi un mapa en el qual es poden localitzar els cents de nius que s'alberguen al llarg del terme municipal.

Este mapa es pot consultar també de forma online, on s’inclouen fotografies dels nius en cadascuna de les localitzacions que ajuda a tenir una referència visual i poder trobar-les d'una forma molt més senzilla: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1e7u8ngbywpjxzhvgu1kco68 3zdm&hl=en_us&usp=sharing).

Per últim, la campanya de conservació pretén protegir a altres espècies com el carboner comú o el teuladí. Estes aus comunes no estan exemptes de l'amenaça que suposa la falta de condicionament dels centres urbans, per la qual cosa s'han incorporat al paisatge urbà menjadors i abeuradors, com el situat en el parc municipal –a prop de les caixes-niu que es van col·locar en la temporada passada-.