El PP preguntó por qué no hubo libro del 9 d’Octubre en 2016 en el pasado pleno municipal

El año 2016 fuel el primer año desde 1997 que el Ayuntamiento de Sant Joan no publicó un libro con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana. Clara Rodríguez, Concejal de Cultura, explicó entonces que desde intervención advirtieron que el Ayuntamiento no podía editar libros y que para ello debían iniciar un procedimiento de selección objetivo.

El Portavoz del Partido Popular, Manuel Aracil, tras felicitar a la concejala de Cultura Clara Rodriguez y al autor del libro editado con motivo de la celebración del 9 de Octubre, Isidro Buades, preguntó en el último pleno municipal por qué si el año pasado no hubo libro ya que era necesario la realización de un concurso objetivo, este año se ha cambiado de criterio.

El problema, según explicó la edil, no era el presupuesto sino de competencias ya que el interventor entendía en ese momento que el Ayuntamiento no era competente para editar un libro a un autor. Por eso ante la duda del interventor el año pasado no se publico libro

Rodríguez explicó que desde Cultura se realizó un borrador de bases porque así lo indicó el interventor pero al parecer, finalemente, éste no era tan necesario como se pensaba en un primer momento “el ejemplo lo tenemos en otros municipios que publican libros desde Turismo, Fiestas, Cultura sin problemas o la misma Diputación de Alicante, por lo que este año hemos seguido los cauces que otros años sin problema aunque teníamos el borrador hecho y consultado con la jefa de servicio. Desde Cultura consideramos que no tiene mucho sentido sacar a concurso algo tan concreto como un libro que hable de las costumbres y tradiciones de Sant Joan porque no tendríamos suficientes propuestas, No obstante si otro año recibimos más de una propuesta pondremos en marcha se borrador para obrar de forma justa. Por eso este año ha habido un cambio de criterio y se ha sacado el libro que es lo que quería la concejalía ”.

Obras editadas por el Ayuntamiento de Sant Joan con motivo del 9 d’Octubre

