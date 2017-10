El PP de Sant Joan presentará al pleno una declaración institucional por los derechos de las menores

Con motivo del Día Internacional de la Niña el pasado 11 de octubre, el Partido Popular de Sant Joan d´Alacant registró una propuesta para que el Ayuntamiento se adhiriera en el pleno ordinario de octubre a la declaración institucional de la FVMP, al objeto de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de situar los derechos de las menores en el centro de la agenda política, mediante la realización de acciones concretas que promuevan la participación de las pequeñas en las decisiones que afectan a sus vidas.

× Ampliar Almudena Rico, concejala del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant

De esta forma, la concejal del Grupo Popular, Almudena Rico, aseguró que “queremos mostrar nuestro apoyo a las niñas que sufren situaciones de desigualdad, discriminación, abuso, etc., en diferentes partes del mundo, y resaltar que es fundamental garantizar sus derechos. Las niñas deben ser niñas, jugar, ir a la escuela, divertirse… y no vivir una vida que no les corresponde”. “Es responsabilidad de todos nosotros crear conciencia sobre la situación de las niñas en el mundo y reforzar el conjunto de las actuaciones que tienen como objetivo la promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres”, añadió.